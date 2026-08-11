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भाषण प्रतियोगिता में पीपीएन कॉलेज की संस्कृति बनीं विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका विषय 'शहीदों के सपनों का भारत' था, जिसमें 100 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता की विजेता संस्कृति जायसवाल रहीं, जबकि इमरोज खान ने उपविजेता का पुरस्कार जीता।

भाषण प्रतियोगिता में पीपीएन कॉलेज की संस्कृति बनीं विजेता

कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में शिक्षा विभाग की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका विषय शहीदों के सपनों का भारत रहा। प्रतियोगिता में विवि से संबद्ध महाविद्यालयों के 100 से अधिक छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। विभागाध्यक्ष डॉ. तनुजा भट्ट ने कहा कि ऐसे आयोजन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों के बलिदान, उनके आदर्शों एवं राष्ट्र के प्रति उनके सपनों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में शिक्षा विभाग के डॉ. बद्री नारायण मिश्रा और स्कूल ऑफ लैंग्वेज में डॉ. दीक्षा शुक्ला रहे।

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प्रतियोगिता में पीपीएन कॉलेज की संस्कृति जायसवाल विजेता और सीएसजेएमयू के इमरोज खान उपविजेता रहे। वीएसएसडी कॉलेज के विकासमणि त्रिपाठी को तीसरा और हबीबा को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर प्रिया तिवारी, डॉ. गोपाल सिंह, डॉ. अनुपम यादव, डॉ. कुलदीप चौहान आदि मौजूद रहे।

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