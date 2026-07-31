शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही पर उपायुक्त सख्त

चतरा, संवाददाता। उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में गुरूवार को समाहरणालय स्थित सभागार में शिक्षा विभाग की सभी इकाइयों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, छात्र उपस्थिति, अनुश्रवण, आधार नामांकन, स्प्लिट सिलेबस, नवाचार गतिविधियों एवं आवासीय विद्यालयों के संचालन की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कई मामलों में लापरवाही पाए जाने पर उपायुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को प्रत्येक माह अपने प्रखंड के कम-से-कम 10 विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण कर सभी निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदर्शन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

साथ ही संकुल एवं प्रखंड साधनसेवियों द्वारा किए जा रहे अनुश्रवण की विद्यालयवार समीक्षा कर समेकित प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा। ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर छात्र उपस्थिति दर्ज करने में खराब प्रदर्शन पाए जाने पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रतापपुर श्री अजय कुमार दास से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। वहीं कुंदा, प्रतापपुर एवं गिद्धौर के सीआरपी का कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर मानदेय स्थगित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिद्धौर को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्टीकरण एवं मानदेय स्थगित करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।बैठक में टंडवा, इटखोरी, कुंदा एवं पत्थलगड्डा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा स्प्लिट सिलेबस समय पर पूर्ण नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। उपायुक्त ने दो दिनों के भीतर कार्य पूर्ण करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर स्पष्टीकरण के साथ मानदेय स्थगित करने की कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने प्रत्येक माह प्रखंड संसाधन केंद्र स्तर पर इनोवेशन चैलेंज की समीक्षा बैठक आयोजित करने तथा विद्यालयों में छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सिविल सर्जन को पत्र भेजने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं जेबीएवी की वार्डेन-सह-शिक्षिकाओं को निर्देश दिया गया कि छात्राओं को बार-बार घर भेजने की परिपाटी में सुधार लाया जाए। अभिभावकों से मुलाकात के लिए सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जाए तथा इसकी सूचना सभी अभिभावकों तक अनिवार्य रूप से पहुंचाई जाए। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी कंचन कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक रामजी कुमार, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार, परियोजना कर्मी, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डेन उपस्थित थीं।