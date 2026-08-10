स्कूलों में शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके से लेकर सफाई व्यवस्था तक की होगी निगरानी

सीवान जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के शिक्षण कार्य और विद्यालय की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। बैठक में सुधार के निर्देश दिए गए और बेहतर शिक्षकों को सम्मानित करने की योजना बनाई गई है। 5 सितंबर को शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।

सीवान, कार्यालय संवाददाता। जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब शिक्षकों के शिक्षण कार्य, पढ़ाई के लिए उपलब्ध समय, शिक्षण सामग्री और विद्यालय की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल छपरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्यालयों की व्यवस्था में सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में समीक्षा बैठक में समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि कई विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद तथा शिक्षकों के प्रति सम्मान में कमी देखी जा रही है। वहीं, कुछ विद्यालयों में शिक्षक बेहतर तरीके से अध्यापन कर रहे हैं और छात्र भी उन्हें सम्मान दे रहे हैं। इसे देखते हुए सभी प्रधानाध्यापकों से शिक्षकों को प्रतिदिन आवंटित शिक्षण अवधि की जानकारी ली गई। बताया गया कि एक दिन में अधिकतम तीन से चार घंटे ही शिक्षकों को कक्षा आवंटित की जाती है। शेष समय का उपयोग शिक्षण सामग्री तैयार करने और अगले दिन की पढ़ाई की तैयारी में करने का निर्देश दिया गया। विद्यालयों में विद्यार्थियों की तैयारी बेहतर करने के लिए प्रश्नोत्तरी के रूप में मासिक परीक्षा आयोजित करने को भी कहा गया है। इसके आधार पर कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों के माता-पिता के समक्ष उन्हें सम्मानित करने का निर्देश दिया गया है।

शिक्षकों का सम्मान दस बेहतर शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित बैठक में तय किया गया कि सारण, सीवान और गोपालगंज जिले के प्रत्येक जिले से 10-10 ऐसे शिक्षकों का चयन किया जाएगा, जो बेहतर शिक्षण सामग्री तैयार कर रहे हैं। इन शिक्षकों की तैयार सामग्री का मूल्यांकन जिला स्तर पर गठित सेल करेगा। इसके बाद प्रमंडल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपने-अपने जिले के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 10-10 शिक्षकों की शिक्षण सामग्री का फोल्डर 2 सितंबर 2026 तक क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा में उपलब्ध कराने को कहा गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।

विषयवार शिक्षकों के वीडियो विषयवार शिक्षकों के वीडियो भी होंगे तैयार गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, जंतु विज्ञान, मनोविज्ञान एवं गृह विज्ञान विषयों के 10-10 शिक्षकों का नाम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इन शिक्षकों की संबंधित विषय की कक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार कर जिले के माध्यम से उन विद्यालयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जहां संबंधित विषय के शिक्षक पदस्थापित हैं। बैठक में सहायक शिक्षकों द्वारा फोटो के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के मामले पर भी गंभीरता से निगरानी करने का निर्देश दिया गया। निर्माण कार्य शुरू कराने से पहले एजेंसी से प्राक्कलन लेने और सक्षम स्तर से अनुमति के बाद ही विद्यालय में कार्य कराने को कहा गया।

संरचना से जुड़े मुद्दे कई विद्यालयों में भवन, चहारदीवारी और राशि से जुड़ी समस्याएं समीक्षा में सीवान और गोपालगंज समेत सारण प्रमंडल के कई विद्यालयों में भवन, चहारदीवारी, विद्यालय की राशि खाते में जमा नहीं होने, सड़क की समस्या और पूर्व प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रभार नहीं सौंपने जैसे मामले सामने आए। अधिकारियों को इन मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। विद्यालयों में नियमित सफाई नहीं होने और माह के अंतिम दिनों में सफाई कर्मियों पर बिना काम के उपस्थिति दर्ज कराने का दबाव बनाए जाने की शिकायत पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित प्रधानाध्यापकों को लिखित रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देने को कहा गया है। बैठक में शिक्षकों के वेतन भुगतान, विषयवार शिक्षकों की कमी, भवन व चहारदीवारी की समस्या तथा कई शिक्षकों के सरप्लस होने के मामलों की भी समीक्षा की गई। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।