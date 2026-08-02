Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तैयारी: शहर के सरकारी स्कूलों में छह माह चलेगा विशेष अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अगस्त से जनवरी तक छह माह का विशेष शैक्षणिक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की निगरानी की जाएगी और उन्हें अतिरिक्त शिक्षण सत्रों के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया जाएगा।

तैयारी: शहर के सरकारी स्कूलों में छह माह चलेगा विशेष अभियान

फरीदाबाद, धनंजय चौहान। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर विद्यार्थियों के लिए लर्निंग गैप (सीखने का अंतर) दूर करने के लिए शिक्षा विभाग अगस्त से जनवरी तक छह माह का विशेष शैक्षणिक अभियान चलाने की तैयारी की गई, जिसके तहत तीसरी से आठवीं कक्षा तक के उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे परीक्षा में अंकों को सुधारा जा सके। कोरोना काल के दौरान लंबे समय तक स्कूल बंद रहने और शुरुआती कक्षाओं में बुनियादी पढ़ाई प्रभावित होने से बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ने, लिखने और गणित की मूलभूत दक्षताओं में पिछड़ गए। विभागीय आकलन में भी कई बच्चों में लर्निंग गैप सामने आया। इसी स्थिति को सुधारने और कमजोर विद्यार्थियों को कक्षा के अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग ने छह माह का विशेष शैक्षणिक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है。

अभियान का कार्यान्वयन

जिला शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में अभियान लागू करने की तैयारी है। स्कूल मुखियाओं और शिक्षकों को इसकी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान की शुरुआत 15 दिन के विशेष रिवीजन कार्यक्रम से होगी। इस दौरान विद्यार्थियों को पिछली कक्षाओं के मूलभूत विषयों का दोबारा अभ्यास कराया जाएगा। इसके बाद हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन किया जाएगा और उसी आधार पर कमजोर विद्यार्थियों की पहचान होगी।

अतिरिक्त शिक्षण सत्र

स्कूल स्तर के आकलन के बाद चिन्हित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक स्कूल में प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का अतिरिक्त शिक्षण सत्र संचालित किया जाएगा। इन कक्षाओं में अक्षर ज्ञान, शब्द पहचान, वाक्य पढ़ने, लेखन कौशल और गणित की बुनियादी अवधारणाओं पर विशेष अभ्यास कराया जाएगा। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार पढ़ाई कराएं, ताकि उनकी सीखने की गति में सुधार हो सके।

प्रगति की समीक्षा

प्रत्येक विद्यार्थी की शैक्षणिक प्रगति का अलग रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। साप्ताहिक फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से बच्चों के सीखने के स्तर का लगातार मूल्यांकन होगा। जिन विद्यार्थियों में अपेक्षित सुधार नहीं मिलेगा, उनके लिए अतिरिक्त अभ्यास सामग्री, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और गतिविधि आधारित शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

मित्रवत वातावरण

अभियान के दौरान शिक्षकों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि अतिरिक्त कक्षाओं में बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए। खेल-खेल में सीखने, समूह गतिविधियों और रोचक अभ्यास सामग्री के जरिए बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वे बिना झिझक अपनी शंकाएं पूछ सकें। शिक्षा विभाग अधिकारियों ने बताया कि सभी सरकारी स्कूलों को अभियान के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों की नियमित प्रगति की निगरानी की जाएगी ताकि कोई भी बच्चा बुनियादी पढ़ने-लिखने और गणितीय कौशल में पीछे न रह जाए। अभियान के परिणामों की समय-समय पर समीक्षा भी की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शिक्षा विभाग का यह विशेष अभियान कब से शुरू होगा?
यह विशेष अभियान अगस्त से जनवरी तक चलेगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Faridabad Latest News Faridabad News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।