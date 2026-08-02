तैयारी: शहर के सरकारी स्कूलों में छह माह चलेगा विशेष अभियान

शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अगस्त से जनवरी तक छह माह का विशेष शैक्षणिक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की निगरानी की जाएगी और उन्हें अतिरिक्त शिक्षण सत्रों के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया जाएगा।

फरीदाबाद, धनंजय चौहान। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर विद्यार्थियों के लिए लर्निंग गैप (सीखने का अंतर) दूर करने के लिए शिक्षा विभाग अगस्त से जनवरी तक छह माह का विशेष शैक्षणिक अभियान चलाने की तैयारी की गई, जिसके तहत तीसरी से आठवीं कक्षा तक के उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे परीक्षा में अंकों को सुधारा जा सके। कोरोना काल के दौरान लंबे समय तक स्कूल बंद रहने और शुरुआती कक्षाओं में बुनियादी पढ़ाई प्रभावित होने से बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ने, लिखने और गणित की मूलभूत दक्षताओं में पिछड़ गए। विभागीय आकलन में भी कई बच्चों में लर्निंग गैप सामने आया। इसी स्थिति को सुधारने और कमजोर विद्यार्थियों को कक्षा के अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग ने छह माह का विशेष शैक्षणिक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है。

अभियान का कार्यान्वयन जिला शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में अभियान लागू करने की तैयारी है। स्कूल मुखियाओं और शिक्षकों को इसकी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान की शुरुआत 15 दिन के विशेष रिवीजन कार्यक्रम से होगी। इस दौरान विद्यार्थियों को पिछली कक्षाओं के मूलभूत विषयों का दोबारा अभ्यास कराया जाएगा। इसके बाद हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन किया जाएगा और उसी आधार पर कमजोर विद्यार्थियों की पहचान होगी।

अतिरिक्त शिक्षण सत्र स्कूल स्तर के आकलन के बाद चिन्हित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक स्कूल में प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का अतिरिक्त शिक्षण सत्र संचालित किया जाएगा। इन कक्षाओं में अक्षर ज्ञान, शब्द पहचान, वाक्य पढ़ने, लेखन कौशल और गणित की बुनियादी अवधारणाओं पर विशेष अभ्यास कराया जाएगा। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार पढ़ाई कराएं, ताकि उनकी सीखने की गति में सुधार हो सके।

प्रगति की समीक्षा प्रत्येक विद्यार्थी की शैक्षणिक प्रगति का अलग रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। साप्ताहिक फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से बच्चों के सीखने के स्तर का लगातार मूल्यांकन होगा। जिन विद्यार्थियों में अपेक्षित सुधार नहीं मिलेगा, उनके लिए अतिरिक्त अभ्यास सामग्री, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और गतिविधि आधारित शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

मित्रवत वातावरण अभियान के दौरान शिक्षकों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि अतिरिक्त कक्षाओं में बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए। खेल-खेल में सीखने, समूह गतिविधियों और रोचक अभ्यास सामग्री के जरिए बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वे बिना झिझक अपनी शंकाएं पूछ सकें। शिक्षा विभाग अधिकारियों ने बताया कि सभी सरकारी स्कूलों को अभियान के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों की नियमित प्रगति की निगरानी की जाएगी ताकि कोई भी बच्चा बुनियादी पढ़ने-लिखने और गणितीय कौशल में पीछे न रह जाए। अभियान के परिणामों की समय-समय पर समीक्षा भी की जाएगी।