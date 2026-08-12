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बंदियों को साक्षर बनाने की मुहिम, 27 का पंजीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली में जिला कारागार में बंदियों के लिए साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत 27 निरक्षर बंदियों का पंजीकरण किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने किट वितरित की और पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। भविष्य में विभिन्न स्तरों की शिक्षा के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।

बंदियों को साक्षर बनाने की मुहिम, 27 का पंजीकरण

बरेली। जीर्णोद्धार के बाद दोबारा शुरू हुई जिला कारागार में बंदियों को साक्षर बनाने के लिए बुधवार से विशेष अभियान शुरू किया गया। बंदी सुधार एवं कल्याण के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत 27 निरक्षर बंदियों का पंजीकरण किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव जया प्रियदर्शिनी ने बुधवार को इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने निरक्षर बंदियों को पुस्तक, कॉपी, रबर, पेंसिल और स्लेट की किट वितरित की। बंदियों ने साक्षर होने के लिए उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने का संकल्प लिया। सचिव ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा कि जेल में मिले समय का सदुपयोग करें और पढ़-लिखकर बेहतर इंसान बनकर बाहर निकलें।

जेल अधीक्षक आलोक शुक्ला ने बताया कि बंदियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षक की तैनाती की गई है। उन्हें प्रतिदिन तीन से चार घंटे पढ़ाया जाएगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 20 सितंबर को देशभर में साक्षरता परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें जिला कारागार के बंदी भी प्रतिभाग करेंगे। इसमें एक महिला बंदी को भी शामिल किया गया है। भविष्य में बंदियों के लिए कक्षा पांच, कक्षा आठ, हाईस्कूल, इंटर और डिग्री स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने की योजना है। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद, एनआईओएस, इग्नू और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के विशेष केंद्र स्थापित किए जाने हैं। साथ ही जेल में पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। कार्यक्रम में उप जेलर राघवेंद्र सिंह वर्मा, बीरेश्वर प्रताप सिंह, सोमितेंद्र त्रिपाठी, देवदत्त, आशीष, जिला समन्वयक साक्षरता संजीव गंगवार, शिक्षाध्यापक, चीफ हेड वार्डर रामगोपाल सिंह और महिला जेल वार्डर रीना आदि मौजूद रहे।

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