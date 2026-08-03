Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिक्षा किसी भी समाज की बड़ी ताकत : डॉ. राजू

By Vinod Paswan
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

खुटाही में एक कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री डॉ. राजू कुमार सिंह ने शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी ताकत बताया। शिक्षाविद् बालेश्वर बाबू की योगदान को याद करते हुए, उन्होंने गरीबों की झोपड़ियों तक शिक्षा पहुँचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। हेडमास्टर संजय कुमार ने भी शिक्षा के बिना विकास की असंभवता को रेखांकित किया।

शिक्षा किसी भी समाज की बड़ी ताकत : डॉ. राजू

पारू। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुटाही में सोमवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पर्यटन मंत्री सह विधायक डॉ. राजू कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए शिक्षाविद बालेश्वर बाबू ने गरीबों की झोपड़ियों तक शिक्षा की अलख जगाने में अहम भूमिका निभाए। इस दौरान शिक्षाविद् बालेश्वर प्रसाद सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हेडमास्टर संजय कुमार ने कहा कि बालेश्वर बाबू आज से पचास साल पहले कई स्कूलों की स्थापना कर शिक्षा का प्रसार-प्रचार शुरू कर यह साबित कर दिए कि शिक्षा के बगैर विकास संभव नहीं है।

अभय कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि विजय कुमार पासवान, उपप्रमुख प्रतिनिधि सुमन ठाकुर, दिवाकर मिश्रा, लालबाबू सिंह, प्रियरंजन सिंह आदि थे।

Vinod Paswan

लेखक के बारे में

Vinod Paswan
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।