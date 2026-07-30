पंजीकरण में स्कूलों की धीमी गति, डीआईओएस ने लगाई फटकार

माध्यमिक में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 09-11 के विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण व परीक्षा वर्ष 2027 के लिए कक्षा 10-12 के संस्थागत व व्यक्तिगत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। इस संबंध में डीआईओएस जेपी शुक्ल ने नाराजगी जताते हुए स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए। कहा कि परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन भरे जाने के संबंध में समय सारिणी जारी कर दी गई है। कक्षा 09 एवं 11 में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का विवरण प्रवेश के दिन ही परिषद के पोर्टल पर अपलोड किए जाने की सुविधा भी दी गई है और इस वर्ष परिषद का पोर्टल 01 अप्रैल से ही क्रियाशील कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी स्कूलों में प्रगति धीमी है।