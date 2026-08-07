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शिक्षकों को जे गुरुजी ऐप में करनी होगी इंट्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने सभी प्रखंडों को निर्देशित किया है कि स्कूल जे गुरुजी ऐप में स्पिलिट सिलेबस कवरेज की जानकारी अपटूडेट करें। सभी शिक्षकों से गंभीरता से कार्य करने और इसे विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित से जोड़ने का कहा गया है। कार्रवाई का भी आशंका जताई गई है।

शिक्षकों को जे गुरुजी ऐप में करनी होगी इंट्री

धनबाद, मुख्य संवाददाता। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने सभी प्रखंडों केा जारी निर्देश में कहा है कि सकूलों को नियमानुसार जे गुरुजी ऐप में स्पिलिट सिलेबस कवरेज की अपटूडेट जानकारी की इंट्री करनी है। अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक के संबंध में निर्देश दिया गया है। सभी शिक्षकों को इसे गंभीरता से लेने के लिए कहा गया है। प्रखंडों से कहा गया है कि प्रत्येक गुरु गोष्ठी में इसकी चर्चा करें। एप के माध्यम से इसे एप्रूव्ड किया जाना अनिवार्य है। डीईओ ने कहा कि सभी शिक्षक व प्रधानाध्यापक उक्त कार्य को मात्र औपचारिक प्रक्रिया न मानते हुए विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा दायित्व समझें।

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अधूरे अथवा विलंबित अध्यापन के कारण छात्रों को इसका नुकसान नहीं हो। डीईओ ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान किसी विद्यालय की अेर से अनुकूल उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

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