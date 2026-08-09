Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पर मांगा स्पष्टीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

प्रयागराज में, अपर शिक्षा निदेशक अजय कुमार द्विवेदी ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के पुरुष प्रवक्ताओं की वर्ष 2006-2013 तक की अंतिम ज्येष्ठता सूची पर स्पष्टीकरण मांगा है। पत्र में शिक्षकों की पदोन्नति और संबंधित सूचनाएं साझा करने की अपेक्षा की गई है।

शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पर मांगा स्पष्टीकरण
शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पर मांगा स्पष्टीकरण

प्रयागराज। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ता पुरूष संवर्ग की वर्ष 2006-2013 तक की अंतिम ज्येष्ठता सूची पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने स्पष्टीकरण मांगा है। सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजे पत्र में एडी ने लिखा है कि प्रवक्ता संवर्ग (पुरुष शाखा) के शिक्षकों की अधीनस्थ राजपत्रित (पुरूष शाखा) संवर्ग में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति की जानी है। शिक्षा निदेशालय की ओर से सात अगस्त को भेजे पत्र में शिक्षकों के विभाग छोड़कर अन्य विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना एवं किसी शिक्षक के साथ आसमायिक घटना घटित को सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

ये भी पढ़ें:शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पर मांगा स्पष्टीकरण

अतः प्रवक्ता संवर्ग (पुरूष शाखा) की ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 515 से 969 तक के शिक्षकों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराएं।

ये भी पढ़ें:उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक बीईओ पद पर होंगे प्रोन्नत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Promotion Prayagraj अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।