पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक ने किया 56 लिपिकों का तबादला, बढ़ा असंतोष

पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कार्यालय ने 56 लिपिकों का स्थानांतरण एवं नवपदस्थापन किया है। यह कार्रवाई झारखंड सरकार के निर्देशों के अनुसार की गई है। कुछ लिपिकों ने असंतोष व्यक्त किया है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि यह उचित प्रक्रिया के तहत किया गया है।

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कार्यालय ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले के 56 लिपिकों का स्थानांतरण एवं नवपदस्थापन किया है।

स्थानांतरण की प्रक्रिया क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक संदीप कुमार ने कार्यालय आदेश जारी कहा है कि यह कार्रवाई झारखंड सरकार के माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निदेशक के निर्देश तथा 29 जुलाई को आयोजित प्रमंडलीय शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर की गई है। आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी स्थानांतरित लिपिकों को शीघ्र विरमित कर 16 अगस्त 2026 की अपराह्न तक नए पदस्थापन स्थल पर योगदान सुनिश्चित कराया जाए। निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं देने वाले कर्मी स्वतः विरमित माने जाएंगे। अगस्त 2026 के वेतन एवं भत्तों का भुगतान संबंधित स्थानांतरित कार्यालय से ही किया जाएगा। इधर तबादला के बाद कुछ लिपिकों ने असंतोष व्यक्त करते हुए विरोध शुरू कर दिया है।

प्रदर्शन के कारण तबादला का विरोध करने वाल कर्मियों का कहना है कि वैसे लिपिक जिनका तीन साल भी पूरा नहीं हुआ है, वैसे दर्जन भर लिपिकों का भी स्थानांतरण किया गया है। कुछ लिपिक जो छह साल से अधिक समय से एक ही जिला में कार्यरत हैं, वैसे दो से तीन लिपिकों को दूसरे जिले में स्थानांतरण नहीं कर अपने ही जिला के दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण किया गया है। लिपिकों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था कि जो कर्मचारी तीन साल से अधिक समय से एक ही कार्यालय में कार्यरत हैं, उनका स्थानांतरण दूसरे कार्यालय में किया जाए, वहीं 12 साल के पदस्थापन के दौरान अगर कुल आठ वर्ष (प्रतिनियुक्ति सहित ) किसी एक ही जिले में पदस्थापित रहे हों, तो वैसे लिपिकों को प्रमंडल अंतर्गत अन्यत्र जिले में स्थानांतरित किया जाए। वैसे लिपिक जो पिछले छह वर्षो से लगातार एक ही जिले में पदस्थापित रहे हो, उन्हें प्रमंडल अंतर्गत अन्यत्र जिले में स्थानांतरित किया जाए। इस संबंध में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक (आरजेडीइ) ने कहा कि प्रमंडलीय शिक्षा स्थापना समिति के पास पूरा शक्ति है, छह माह में भी स्थानांतरण किया जा सकता है। स्थानांतरण के विरोध का कोई मायने नहीं है।

प्रमुख तबादले स्थानांतरण आदेश के तहत प्रमुख तबादलों में संजीव कुमार कर्ण को क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर से जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार, राजीव रंजन पांडेय को प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, सतबरवा से क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा, महेंद्र कुमार सिंह को अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पलामू-सह-गढ़वा-सह-लातेहार से क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार, प्रदीप कुमार को जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा से क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कार्यालय, मेदिनीनगर तथा जनेश्वर पाठक को क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कार्यालय, मेदिनीनगर से जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा भेजा गया है। इसी प्रकार मनोज कुमार मिश्रा को क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, रंका से क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कार्यालय, सीमा कुमारी को जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार से जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू, अरुण कुमार वर्मा को जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार से जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू तथा राहुल कुमार त्रिपाठी को प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, सतबरवा से जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू में पदस्थापित किया गया है।