मान्यता की आड़ में अवैध कक्षाओं के संचालन की जांच शुरू

मान्यता की आड़ में अवैध कक्षाओं के संचालन की जांच शुरू
शिक्षा विभाग अब अवैध कक्षाएं संचालित करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई करेगा। संकुल नोडल शिक्षकों को निरीक्षण करने और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार की अव्यवस्था के कारण सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या में कमी हो रही है। मान्यता मानकों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।
घुंघचाई । अवैध कक्षाएं संचालित करने वाले निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग अब कार्रवाई का शिकंजा कसेगा। संकुल नोडल शिक्षकों को निजी स्कूलों की जांच दी गई है। सत्यापन के बाद अवैध कक्षाएं संचालित करने वाले स्कूलों की सूची तैयार कर संचालकों को नोटिस भेजे जाएंगे। मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी लगते ही निजी स्कूल संचालकों में खलबली मच गई है। बेसिक शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसके लिए अभिभावकों को भी जागरूक भी किया जाता है। इसके बावजूद छात्र संख्या में इजाफा नहीं हो पा रहा। घुंघचाई, गुलड़िया भूपसिंह और कसंगजा न्याय पंचायत के गांवों में बेसिक शिक्षा विभाग की मान्यता प्राप्त कई निजी विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। आरोप है इन स्कूलों में मान्यता की आड़ में इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं चल रही हैं। कई निजी विद्यालयों को केवल कक्षा एक से पांच तक संचालन की मान्यता प्राप्त है, लेकिन इनमें इंटरमीडिएट तक कक्षाएं चल रहीं है। इसी प्रकार कक्षा छह से आठ की मान्यता वाले स्कूलों में भी कक्षा एक से लेकर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट तक संचालन हो रहा है। नियमों के विपरीत वर्षों से चल रही इस व्यवस्था पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हिन्दुस्तान अखबार ने 29 जुलाई के अंक में आठवीं तक की मान्यता वाले स्कूलों में लग रहीं इंटर तक की कक्षाएं शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया। इस पर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार हरकत में आए और संकुल नोडल शिक्षकों को अवैध कक्षाओं की जांच के लिए निजी स्कूलों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।
निजी स्कूलों में मान्यता से अधिक कक्षाओं का संचालन
निजी स्कूलों में मान्यता से अधिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। संकुल नोडल शिक्षकों से निजी स्कूलों का सत्यापन कराकर मान्यताविहीन कक्षाएं संचालित वाले स्कूलों को चिन्हित कराया जा रहा है। चिन्हित स्कूलों को नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद छापामार अभियान चलाकर पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विजय वीरेंद्र सिंह, बीईओ।
अवैध स्कूल और कक्षाएं बंद होने पर बढ़ेगी छात्र संख्या
बीआरसी क्षेत्र में तीन सौ से अधिक मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हैं। इनमें मदरसा भी शामिल हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से किसी स्कूल में कक्षा एक से पांच, किसी में छह से आठ तो किसी में एक से आठ तक की मान्यता है लेकिन अधिकांश स्कूलों में कक्षा एक से 12 तक की कक्षाएं लगाई जा रही है जो मान्यता के नियमों का उल्लंघन है। बताते हैं कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में संचालकों द्वारा मान्यताविहीन कक्षाओं का संचालन करने से परिषदीय स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ने की बजाए घट रही है। माना जा रहा है कि गैर मान्यता के स्कूल और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में मान्यता से अधिक की कक्षाएं बंद हों तो सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ सकती है।
सामान्य प्रश्न
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