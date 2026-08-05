मान्यता की आड़ में अवैध कक्षाओं के संचालन की जांच शुरू

घुंघचाई । अवैध कक्षाएं संचालित करने वाले निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग अब कार्रवाई का शिकंजा कसेगा। संकुल नोडल शिक्षकों को निजी स्कूलों की जांच दी गई है। सत्यापन के बाद अवैध कक्षाएं संचालित करने वाले स्कूलों की सूची तैयार कर संचालकों को नोटिस भेजे जाएंगे। मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी लगते ही निजी स्कूल संचालकों में खलबली मच गई है। बेसिक शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसके लिए अभिभावकों को भी जागरूक भी किया जाता है। इसके बावजूद छात्र संख्या में इजाफा नहीं हो पा रहा। घुंघचाई, गुलड़िया भूपसिंह और कसंगजा न्याय पंचायत के गांवों में बेसिक शिक्षा विभाग की मान्यता प्राप्त कई निजी विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। आरोप है इन स्कूलों में मान्यता की आड़ में इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं चल रही हैं। कई निजी विद्यालयों को केवल कक्षा एक से पांच तक संचालन की मान्यता प्राप्त है, लेकिन इनमें इंटरमीडिएट तक कक्षाएं चल रहीं है। इसी प्रकार कक्षा छह से आठ की मान्यता वाले स्कूलों में भी कक्षा एक से लेकर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट तक संचालन हो रहा है। नियमों के विपरीत वर्षों से चल रही इस व्यवस्था पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हिन्दुस्तान अखबार ने 29 जुलाई के अंक में आठवीं तक की मान्यता वाले स्कूलों में लग रहीं इंटर तक की कक्षाएं शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया। इस पर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार हरकत में आए और संकुल नोडल शिक्षकों को अवैध कक्षाओं की जांच के लिए निजी स्कूलों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।