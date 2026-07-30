कार्रवाई: मेजरगंज बीआरपी का एक दिन का कटा वेतन
सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग ने समावेशी शिक्षा से संबंधित मामले में कड़ा कदम उठाया है। मेजरगंज के प्रखंड साधन सेवी धर्मेंद्र कुमार यादव का एक दिन का वेतन काटा गया है। उनके स्पष्टीकरण को विभाग ने असंतोषजनक बताया है और चेतावनी दी है कि भविष्य में पुनरावृत्ति पर उन्हें कार्यमुक्त किया जा सकता है।
सीतामढ़ी। शिक्षा विभाग ने समावेशी शिक्षा से जुड़े एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मेजरगंज के प्रखंड साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) धर्मेंद्र कुमार यादव का एक दिन का वेतन काट दिया है। एसएसए डीपीओ सुजीत कुमार ने उनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक बताते हुए चेतावनी दी है कि यदि भविष्य पुनरावृत्ति होने पर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पूर्व में पत्रांक 2361 दिनांक 22 जुलाई 2026 के माध्यम से धर्मेंद्र कुमार यादव से स्पष्टीकरण मांगा गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने के बाद विभाग ने इसे संतोषजनक नहीं माना। प्रथम दृष्टया संबंधित कर्मी द्वारा दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया।
इसी आधार पर विभागीय कार्रवाई करते हुए 22 जुलाई का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया है। आदेश की प्रति संबंधित प्रखंड साधन सेवी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मेजरगंज तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को भेजी गई है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें