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कार्रवाई: मेजरगंज बीआरपी का एक दिन का कटा वेतन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग ने समावेशी शिक्षा से संबंधित मामले में कड़ा कदम उठाया है। मेजरगंज के प्रखंड साधन सेवी धर्मेंद्र कुमार यादव का एक दिन का वेतन काटा गया है। उनके स्पष्टीकरण को विभाग ने असंतोषजनक बताया है और चेतावनी दी है कि भविष्य में पुनरावृत्ति पर उन्हें कार्यमुक्त किया जा सकता है।

कार्रवाई: मेजरगंज बीआरपी का एक दिन का कटा वेतन

सीतामढ़ी। शिक्षा विभाग ने समावेशी शिक्षा से जुड़े एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मेजरगंज के प्रखंड साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) धर्मेंद्र कुमार यादव का एक दिन का वेतन काट दिया है। एसएसए डीपीओ सुजीत कुमार ने उनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक बताते हुए चेतावनी दी है कि यदि भविष्य पुनरावृत्ति होने पर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पूर्व में पत्रांक 2361 दिनांक 22 जुलाई 2026 के माध्यम से धर्मेंद्र कुमार यादव से स्पष्टीकरण मांगा गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने के बाद विभाग ने इसे संतोषजनक नहीं माना। प्रथम दृष्टया संबंधित कर्मी द्वारा दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया।

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इसी आधार पर विभागीय कार्रवाई करते हुए 22 जुलाई का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया है। आदेश की प्रति संबंधित प्रखंड साधन सेवी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मेजरगंज तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को भेजी गई है।

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