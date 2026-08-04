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जिले के विद्यालयों में जल्द हो प्रबंध समिति का पुनर्गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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बेतिया, बेतिया कार्यालय जिले के स्कूलों में प्रबंध समिति के पुनर्गठन नहीं

जिले के विद्यालयों में जल्द हो प्रबंध समिति का पुनर्गठन

बेतिया, बेतिया कार्यालय जिले के स्कूलों में प्रबंध समिति के पुनर्गठन नहीं होने के मामले में अब शिक्षा विभाग में सख़्ती तेज कर दी है।शिक्षा विभाग के बार-बार रिमाइंडर के बावजूद जिले के हाई व प्लस टू स्कूलों में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन व पुनर्गठन का काम पूरा नहीं हो सका है।जिसको लेकर बार-बार माननीय सदन में मुद्दा उठा रहे हैं। जिले के राजकीयकृत, प्रोजेक्ट और उत्क्रमित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की मनमानी व सुस्ती पर शिक्षा विभाग ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन और बैठकों को लेकर सालों से चल रही ' खेल' अब बंद करने की तैयारी है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार ने एक सख्त कार्यालय आदेश जारी कर जिले के सभी हेडमास्टरों को साफ अल्टीमेटम दिया है कि या तो वे सुधार लाएं, वरना कठोर कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहें। इधर शिक्षा महकमे के इस आक्रामक रुख से जिले के लापरवाह प्रधानाध्यापकों के बीच हड़कंप मच गया है। डीईओ ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि इस बार भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, तो विभाग इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानेगा और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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