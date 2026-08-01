मदरसा व संस्कृत विद्यालय कर्मियों के सत्यापन पर शिक्षा विभाग सख्त मदरसा व संस्कृत विद्यालय कर्मियों के सत्यापन पर शिक्षा विभाग सख्त मदरसा व संस्कृत व

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि संबंधित कर्मियों की सेवा पुस्तिका, वेतन अभिलेख और विपत्रों का सत्यापन हर हाल में 15 दिनों के भीतर पूरा कर प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाए। निर्धारित अवधि में रिपोर्ट नहीं भेजने वाले जिलों के विरुद्ध जवाबदेही तय करने की चेतावनी भी दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरीं और स्थापना डीपीओ रवि रंजन को जारी निर्देश में कहा है कि विभागीय संकल्प के अनुसार लाभुकों को अंतर वेतन का भुगतान पूर्व अंकेक्षण कोषांग द्वारा सेवा पुस्तिका, वेतन अभिलेख और विपत्रों के सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। इसके लिए पहले भी जिलों से प्रमाणपत्र मांगा गया था, लेकिन कई जिलों से अब तक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में अब अंतिम रूप से 15 दिनों की समयसीमा निर्धारित कर दी गई है।

सभी पात्र शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का सत्यापन करना है पूरा निर्देश में कहा गया है कि जिले के सभी पात्र शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का सत्यापन पूरा कर प्रमाणपत्र समय पर विभाग को भेजना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया तो यह मान लिया जाएगा कि जिले में ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है। इसके बाद पूर्व अंकेषण कोषांग को समाप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में सत्यापन के अभाव में यदि किसी लाभुक को आवंटन मिलने में बाधा आती है या न्यायालय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, स्थापना डीपीओ तथा अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की होगी। ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

वर्जन विभाग के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिले के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा पुस्तिका के सत्यापन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित 15 दिनों की समयसीमा के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर प्रमाणपत्र विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है, ताकि पात्र कर्मियों के अंतर वेतन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए।

राहुल चंद्र चौधरी

जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार