छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दें : इस्मिता
शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव इस्मिता टोप्पो ने गुरुवार को अधिकारियों की टीम के साथ मांडर प्रखंड के पीएमश्री विद्यालय हेसमी तथा चान्हो प्रखंड के पीएमश्
चान्हो/मांडर, हिटी। शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव इस्मिता टोप्पो ने गुरुवार को मांडर प्रखंड के पीएमश्री विद्यालय हेसमी और चान्हो प्रखंड के पीएमश्री विद्यालय सिलागाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्राओं को नियमित आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए और विद्यालय की बैंड टीम को भी बेहतर ढंग से विकसित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों, आधारभूत सुविधाओं और पीएमश्री योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। टीम में अतिरिक्त कार्यक्रम पदाधिकारी अखिलेश कुमार और सतीश मिश्रा भी शामिल थे। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने कक्षाओं में पढ़ाई की व्यवस्था, विद्यालय परिसर की स्वच्छता, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग और विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया।
पीएमश्री विद्यालय हेसमी में संयुक्त सचिव ने प्रभारी प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार से अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) और उसमें अभिभावकों की सहभागिता की जानकारी ली तथा संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया। इस दौरान बीपीओ मो. इम्तियाज, गुलाम सरवर, सिलागाई पीएमश्री विद्यालय के प्राचार्य राजू उरांव सहित विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे।
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