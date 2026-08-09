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रेड रिबन क्विज में 63 स्कूल होंगे शामिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सीतामढ़ी में रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता 2026 की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार शिक्षा परियोजना ने आवश्यक गाइडलाइन जारी की है। प्रतियोगिता में 63 उच्च विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल होंगे। यह प्रतियोगिता 11 अगस्त को सीतामढ़ी हाई स्कूल, डुमरा में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी।

रेड रिबन क्विज में 63 स्कूल होंगे शामिल

सीतामढ़ी। जिले में रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता 2026 को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढ़ी द्वारा आवश्यक गाइडलाइन जारी किया गया है। प्रतियोगिता में जिले के 63 उच्च विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट बालिका विद्यालयों के विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 11 अगस्त को सीतामढ़ी हाई स्कूल, डुमरा में सुबह 11 बजे से किया जाएगा। इन 63 विद्यालयों के विद्यार्थी होंगे शामिल: प्रतियोगिता में शामिल होने वाले 63 विद्यालय में जौहरीमल हाई स्कूल, बैरगनिया, राजकीयकृत हाईस्कूल, बैरगनिया, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाईस्कूल, बैरगनिया ,आदर्श हाईस्कूल, बचोपट्टी नरहा, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाईस्कूल, सिवाइपट्टी, श्री सूरत ठाकुर हाईस्कूल, बलहा मनोरथ, श्री एसआरपीएन हाईस्कूल, बाजपट्टी, एनएसपी प्लस-2 गर्ल्स हाईस्कूल, मझौलिया एस्टेट, राजकीयकृत हाईस्कूल, बथनाहा, श्री योगीनाथ हाईस्कूल, योगीबना बाजार, श्री राम प्रसाद हाईस्कूल, पूर्णहिया, हित नारायण हाईस्कूल, चंदौली, श्री राम लगन सिंह मधाकौल प्रोजेक्ट गर्ल्स हाईस्कूल, बेलसंड, श्री गुरु शरण हाईस्कूल, बेलसंड, केडीकेएन प्लस-2 हाईस्कूल, खरका, एसएलएनएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चोरौत, राजनंदन ठाकुर हाई स्कूल, बररी बेहटा, हाई स्कूल, पड़री, सुंदरी रामावतार हाईस्कूल, बरियारपुर, सीतामढ़ी हायर सेकेंडरी स्कूल, डुमरा, कमला गर्ल्स हाईस्कूल, डुमरा श्री मथुरा हाईस्कूल, श्री लक्ष्मी हाईस्कूल, सीतामढ़ी महंथ रघुनाथ दास गर्ल्स हाईस्कूल, जेबी हाईस्कूल, मेजरगंज, सीतामढ़ी, हाईस्कूल, डुमरी कला, एसएस हाईस्कूल, मारपा सिरपाल, पीटीएसएनटी प्रोजेक्ट बालिका गर्ल्स हाईस्कूल, बहेरा जाहिदपुर, एसबीएलसी हाईस्कूल, रायपुर, 2 हाई स्कूल, जानीपुर, हाईस्कूल, बेला शांति कुटीर, श्री केश्वर मुखलाल हाई स्कूल, भिसवा बाजार, श्री जवाहर हाई स्कूल, खैरवा, बिशनपुर, श्री गांधी हाईस्कूल, परिहार श्री सोन्फी बुआली हाईस्कूल, कोइरिया पिपरा, शहीद चंद्रनाथ प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, गोरहारी, महंथ श्याम सुंदर दास स्मारक प्लस-2 प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, बलहा, जनता हाई स्कूल, परसौनी चौकएलएमहाई ( 2) स्कूल, पुपरी, गौरी शंकर बजरंग जालान प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पुपरी, बालभद्र हाई स्कूल, बभनगामा, महंथ श्री अयोध्या रामानुज हाई स्कूल, रेवासी, श्री राम गुलाम हाईस्कूल, कन्हौली, भंडसर, आरबीबीसी प्रोजेक्ट गर्ल्स हाईस्कूल, भुतही, राजकीयकृत श्री जागेश्वर हाईस्कूल, भुतही, श्री नंदिपत जीतू हाईस्कूल, सोनबरसा, श्री लक्ष्मी धनिपत फेकन हाईस्कूल, जयनगर, श्री गजाधर राम लगन हाई स्कूल, सिंहवाहिनी, मौजे किशोरी प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, मानिक चौक, सीतामढ़ी, एमवीजी हाईस्कूल मानिक चौक, रामदौन हाईस्कूल, मोरसंड, कैलाशपति हाईस्कूल, अथरी, मख्नु हाईस्कूल, तिलक ताजपुर, आदर्श हाईस्कूल, मधौल, राजकीयकृत हरिवंश हाईस्कूल, विष्णुपुर बसुदेव, गवर्नमेंट सार्वजनिक हाईस्कूल, सुप्पी, प्रोजेक्ट इंदु बालिका हाईस्कूल, ससैला सभा, श्री राम स्वार्थ हाई स्कूल, रधाउर, बिशेश्वर रामेश्वर शाही गर्ल्स हाई स्कूल, सुरसंड, सरयू हाई स्कूल, सुरसंड, कमल दास गर्ल्स हाईस्कूल, सुरसंड, श्री मानेश्वर नाथ 2 हाई स्कूल, मानेश्वर स्थान आदि स्कूल शामिल है।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

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