डीएलएड की नामांकन प्रक्रिया स्थगित, अभ्यर्थियों के डिमांड ड्राफ्ट की राशि होगी वापस
झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के शिक्षा विभाग ने 2026-28 सत्र के डीएलएड के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क की राशि लौटाने का आदेश दिया है। नामांकन प्रक्रिया स्थगित होने के कारण, सभी अभ्यर्थियों को डिमांड ड्राफ्ट की राशि लौटाई जाएगी। आवश्यक दस्तावेज 15 दिन के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक (कोल्हान प्रमंडल) ने डीएलएड सत्र 2026-28 में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन राशि लौटाने का आदेश जारी किया है। दरअसल, कोल्हान प्रमंडल के चाकुलिया स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में दो वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स (डीएलएड) सत्र 2026-28 के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन मांगे गए थे। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के निर्देशानुसार नामांकन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। प्रक्रिया स्थगित होने के कारण विभाग ने निर्णय लिया है कि आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के डिमांड ड्राफ्ट की राशि वापस की जाएगी।
संबंधित अभ्यर्थियों से कहा गया कि वे अपने डिमांड ड्राफ्ट की राशि वापसी के लिए अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति वर्ग (एसटी, एससी, बीसी-1, बीसी-2 या सामान्य) के विवरण के साथ अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। पासबुक पर खाता संख्या और आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को ये दस्तावेज 15 दिन के भीतर जमा करने के लिए कहा गया है। ऐसा करने से विभाग द्वारा एनईएफटी के माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट की राशि सीधे अभ्यर्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकेगी।
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