मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर सख्ती, बासी भोजन व कई सब्जियों के उपयोग पर रोक

लीड युवा पेज :::::::::लित मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को नए निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों को केवल ताजा, स्वच्छ एवं...

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। राज्य के सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को नए निर्देश जारी किए हैं।

नए निर्देश विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों को केवल ताजा, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन ही उपलब्ध कराया जाए। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जारी निर्देश के अनुसार विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाएगी।

खाद्य सामग्री की जांच भोजन तैयार करने में उपयोग होने वाले चावल, दाल, तेल, मसाले, सोयाबीन, चना सहित अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही उसका उपयोग किया जाएगा। किसी भी खाद्य सामग्री का उपयोग उसकी समाप्ति तिथि की जांच के बाद ही किया जाएगा। बरसात के मौसम को देखते हुए विभाग ने बैंगन, भिंडी, हरी फली एवं अन्य शीघ्र खराब होने वाली सब्जियों के उपयोग से बचने का निर्देश दिया है।

ताजा सब्जियों का उपयोग इनके स्थान पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ताजी एवं सुरक्षित सब्जियों के उपयोग पर जोर दिया गया है। निर्देश में कहा गया है कि केंद्रीकृत रसोईघर से तैयार भोजन विद्यालय तक समय पर पहुंचे। भोजन तैयार होने के दो घंटे के भीतर विद्यालयों में आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा रसोईघर से विद्यालय तक की दूरी 30 से 35 मिनट के भीतर की हो।

भोजन की गुणवत्ता की जांच भोजन वितरण से पहले प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक उसकी गुणवत्ता की जांच करेंगे। साथ ही भोजन को स्वच्छ एवं सुरक्षित बर्तनों में ही रखा जाएगा तथा किचन शेड की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जांच में भोजन में किसी प्रकार की मिलावट, अशुद्धि या बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की पुष्टि होती है तो संबंधित दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों को इन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार