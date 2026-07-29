सभी सरस्वती विद्या निकेतन में 15 दिनों में प्रयोगशाला शुरू होगी
शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रभावी उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सभी विद्यालयों में 15 दिनों में आदर्श विज्ञान प्रयोगशाला शुरू होगी, जहाँ आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों की विज्ञान में रुचि और उनकी व्यावहारिक समझ को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रभावी उपयोग को लेकर जारी किया निर्देश कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रयोग आधारित शिक्षा देने की कवायद तेज प्रयोगशालाओं में निर्धारित संख्या और गुणवत्तापूर्ण उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश (युवा पेज की लीड खबर) भभुआ, नगर संवाददाता।
शिक्षा विभाग के निर्देश
शिक्षा विभाग ने कैमूर में चयनित सभी सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) में 15 दिनों में आदर्श विज्ञान प्रयोगशाला शुरू कराने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रभावी उपयोग को लेकर निर्देश दिया गया है। विभाग ने प्रधानाध्यापकों को संलग्न पत्र के साथ जारी सूची के अनुरूप आवश्यक उपकरण और सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है।
उपकरणों की उपलब्धता
विभाग ने कहा है कि यदि कोई उपकरण क्षतिग्रस्त है या निर्धारित सूची के अनुसार उपलब्ध नहीं है तो उसकी आपूर्ति विद्यालय में उपलब्ध राशि से करें। शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं-10वीं तथा 11वीं-12वीं के लिए भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव biology से संबंधित उपकरणों की अलग-अलग सूची जारी की है। विभागीय निर्देश के बाद जिले के विद्यालयों में भी प्रयोगशालाओं को सक्रिय करने की तैयारी तेज होने की उम्मीद है। प्रयोगशाला में उपलब्ध होंगे यह उपकरण विद्यालयों को जारी सूची के अनुसार, प्रयोगशालाओं में निर्धारित संख्या और गुणवत्ता के उपकरण उपलब्ध कराने होंगे। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए बीकर, परीक्षण नली, कांच की नली, परीक्षण नली स्टैंड, फनल, ड्रॉपर, मापक सिलेंडर, शंक्वाकार फ्लास्क, प्रयोगशाला स्टैंड, डिजिटल तुला, थर्मामीटर, कैलोरीमीटर, स्टॉपवॉच, चुंबक, दर्पण, लेंस और प्रिज्म समेत कई उपकरण शामिल किए गए हैं। इन उपकरणों की मदद से विद्यार्थी पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रयोगों को स्वयं कर सकेंगे। इससे विज्ञान विषय के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने और प्रयोग के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
विज्ञान प्रयोगशालाओं के संचालन
भौतिकी, रसायन और जीव biology के प्रयोगों पर जोर कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी अलग-अलग प्रयोगशाला उपकरणों की सूची जारी की गई है। भौतिकी के लिए प्रकाशीय बेंच, समतल, अवतल और उत्तल दर्पण, उत्तल एवं अवतल लेंस, कांच का प्रिज्म, विद्युतचुंबक, परिवर्ती प्रतिरोध, वोल्टमीटर, एमीटर और प्रतिरोधक जैसे उपकरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। जबकि जीव biology के प्रयोग के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी और आवर्धक कांच जैसे उपकरण जरूरी बताए गए हैं। विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान की अवधारणाओं को प्रयोग के माध्यम से समझाना है, ताकि उनकी व्यावहारिक समझ विकसित हो सके।
निर्देशों का पालन
नियमित रखरखाव और उपयोग की जिम्मेदारी एचएम की विज्ञान प्रयोगशाला की नियमित साफ-सफाई, रखरखाव और उपकरणों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी। प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपलब्ध उपकरण सुरक्षित और प्रयोग के लिए उपयोग योग्य स्थिति में रहें। प्रयोगशालाओं की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। प्रयोगशाला के संचालन और उपकरणों के बेहतर उपयोग के लिए जरूरत पड़ने पर सामाजिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों से तकनीकी एवं परामर्शदात्री सहयोग भी लिया जा सकता है।
अनुपालन में लापरवाही के परिणाम
विभाग ने निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक और विज्ञान विषय के शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को केवल उपकरण रखने की जगह बनाने के बजाय विद्यार्थियों के नियमित प्रयोग और सीखने का केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। फोटो- 29 जुलाई भभुआ- 9 कैप्शन- भभुआ प्रखंड के प्लस टू हाई स्कूल कम्हारी मनिहारी की प्रयोगशाला में शिक्षकों की देखरेख में प्रायोगिक शिक्षा ग्रहण करते विद्यार्थी।
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