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संभाग आवंटन में उपेक्षा के बारे में डीईओ से मांगी रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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आरा में शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन ने वरीयता क्रम की अनदेखी करते हुए संभाग आवंटन के मामले में डीईओ से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सौंपी जानी है। आरटीआई कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मनमाने तरीके से वरीयता को नजरअंदाज किया गया है।

संभाग आवंटन में उपेक्षा के बारे में डीईओ से मांगी रिपोर्ट

आरा, हिप्र.। स्थानीय शिक्षा विभाग में डीपीओ के बीच संभाग आवंटन में वरीयता क्रम की उपेक्षा करते हुए संभाग आवंटन करने के मामले में शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन ने डीईओ से रिपोर्ट मांगी है। डीईओ को एक सप्ताह के अंदर स्पष्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है। मालूम हो कि आपके प्रिय अखबार हिन्दुस्तान ने संभाग बंटवारा का मामला विभाग में पहुंचा शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें उल्लेख किया गया था कि भोजपुर के शिक्षा विभाग में जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के बीच संभाग आवंटन का मामला शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों के पास पहुंच गया है।

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अब यह खबर सही साबित हुई है और शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी निदेशक प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी है। आरटीआई कार्यकर्ता रितेश कुमार ने शिक्षा विभाग के सचिव व निदेशक प्रशासन से शिकायत दर्ज करायी थी। इसमें कहा गया था कि मनमाने तरीके से वरीयता को नजरअंदाज कर संबंधित संभाग का आवंटन किया गया है।

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