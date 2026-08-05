बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ अभियान चलेगा

- डीईओ और डीईईओ को तत्काल कार्रवाई के निर्देश, बंद स्कूलों की रिपोर्ट होगी अनिवार्य- डीईओ और डीईईओ को तत्काल कार्रवाई के निर्देश, बंद स्कूलों की रिपोर

गुरुग्राम, संवाददाता। बिना मान्यता के निजी स्कूल चलाने वालों पर अब शिक्षा विभाग का शिकंजा कसने जा रहा है। विभाग के सख्त आदेश के बाद गुरुग्राम में भी ऐसे स्कूलों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। विभागीय टीमें सर्वे करके अवैध रूप से संचालित स्कूलों का सत्यापन करेंगी। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा असर उन स्कूलों पर पड़ेगा जो नियमों को दरकिनार कर विद्यार्थियों का दाखिला लेकर कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। दरअसल, शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में बिना मान्यता संचालित निजी स्कूलों की पहचान कर उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। साथ ही जिन स्कूलों पर कार्रवाई होगी, उनकी सूची भी निदेशालय को भेजनी होगी। आदेश की प्रतियां अतिरिक्त जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को भी भेजी गई हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक और कानूनी सहयोग मिल सके。

गुरुग्राम में कार्रवाई की तैयारी गुरुग्राम में इस आदेश का असर जल्द दिखाई दे सकता है। जिले में बड़ी संख्या में निजी स्कूल संचालित हैं और अब शिक्षा विभाग यह पता लगाएगा कि इनमें से कितने स्कूल निर्धारित मानकों और मान्यता के साथ संचालित हो रहे हैं। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारियों के निर्देश जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमिता रांगी ने बताया कि निदेशालय के आदेश प्राप्त हो चुके हैं। उन्हीं के अनुरूप जिले में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विभाग स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है कि जांच और सत्यापन किस प्रकार किया जाएगा। इसके बाद संबंधित टीमों के माध्यम से आगे की कार्रवाई शुरू होगी। इस कार्रवाई का सीधा असर उन स्कूलों पर पड़ेगा जो बिना मान्यता विद्यार्थियों का दाखिला लेकर कक्षाएं चला रहे हैं। वहीं अभिभावकों के लिए भी यह समय सतर्क रहने का है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों का दाखिला लेने से पहले संबंधित स्कूल की मान्यता की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की शैक्षणिक या कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।

बिना मान्यता स्कूल में पढ़ने से हो सकता है नुकसान बिना मान्यता वाले स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आगे कक्षा परिवर्तन, बोर्ड पंजीकरण, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (टीसी) और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में अभिभावकों को बाद में बच्चों का दाखिला दूसरे स्कूल में कराने में भी कठिनाई हो सकती है। इसलिए शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से मान्यता प्राप्त स्कूल में ही प्रवेश दिलाने की अपील की है।