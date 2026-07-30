परियोजना आधारित शिक्षण में शीर्ष पांच से कैमूर वंचित

कैमूर जिले की रैंकिंग में गिरावट से शिक्षा विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। समीक्षा बैठक में शिक्षकों की उपस्थिति कम रहने से अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की। विभाग ने बैठक में अनुपस्थित रहने वालों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय लिया है। डीपीओ ने कार्यशाला का आयोजन कर शिक्षकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करने की योजना बनाई है।

जिले के विद्यालयों के प्रदर्शन ने बढ़ाई शिक्षा विभाग के अधिकारियों की चिंता, समीक्षा बैठक में कम रही शिक्षकों की उपस्थिति डीपीओ बोले, रैंकिंग में सुधार को लेकर खुद करेंगे कार्यशाला लापरवाह शिक्षकों से विभाग करेगा जवाबतलब, होगी कार्रवाई (युवा पेज की लीड खबर) भभुआ, नगर संवाददाता। शैक्षणिक गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए पहचान बना चुका कैमूर जिला अब परियोजना आधारित शिक्षण एवं सूक्ष्म सुधार परियोजना में शीर्ष 5 में शामिल होने से वंचित रह गया। कभी शीर्ष- 5 जिलों में शामिल रहने वाला कैमूर अब नीचे खिसक रहा है। रैंकिंग में गिरावट से शिक्षा विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। विद्यालयों में कार्यक्रम के अपेक्षित क्रियान्वयन और शिक्षकों की सक्रियता को लेकर विभाग अब गंभीरता से समीक्षा कर रहा है।

समीक्षा बैठक जिला शिक्षा कार्यालय में मंगलवार को परियोजना आधारित शिक्षण एवं सूक्ष्म सुधार परियोजना के प्रदर्शन को लेकर जिले के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में अपेक्षित संख्या में प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के नहीं पहुंचने से विभागीय पदाधिकारी नाराज रहे। अधिकारियों का मानना है कि जब स्कूल स्तर पर ही सहभागिता कमजोर होगी, तो जिले की रैंकिंग में सुधार मुश्किल होगा। बैठक से अनुपस्थित रहने वाले प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों से अब स्पष्टीकरण लेने की तैयारी की जा रही है।

स्कूलों का प्रदर्शन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना आधारित शिक्षण एवं सूक्ष्म सुधार परियोजना में स्कूलों की सहभागिता, प्रोजेक्ट कार्य पूरा करने और संबंधित गतिविधियों का साक्ष्य समय पर अपलोड करने जैसे बिंदुओं पर विद्यालयों का प्रदर्शन देखा जाता है। इन कार्यों में सुस्ती का सीधा असर जिले की रैंकिंग पर पड़ रहा है। विभाग अब स्कूलवार प्रदर्शन की समीक्षा कर कमजोर रहने वाले विद्यालयों को चिह्नित करने में जुटा है।

शिक्षकों के लिए कार्यशाला शिक्षकों के लिए खुद कार्यशाला करेंगे डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि रैंकिंग में सुधार को लेकर विभाग गंभीर है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के साथ स्वयं कार्यशाला करेंगे। इसमें पीबीएल-एमआईपी के कार्यों को सही तरीके से करने, गतिविधियों को पूरा कराने और जरूरी साक्ष्य अपलोड करने को लेकर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केवल बैठक और निर्देश देने से स्थिति नहीं बदलेगी। शिक्षकों की समस्याओं को समझकर उन्हें व्यवहारिक जानकारी देना जरूरी है। इसी उद्देश्य से कार्यशाला के माध्यम से स्कूलों को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाएगा।

लापरवाही पर नजर शिक्षा विभाग की कोशिश है कि जिले की रैंकिंग में तत्काल सुधार लाया जाए और कैमूर दोबारा बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की सूची में शामिल हो। इसके लिए स्कूलों की गतिविधियों की नियमित समीक्षा के साथ शिक्षकों की भागीदारी पर भी नजर रखी जाएगी। विभागीय स्तर पर यह भी देखा जाएगा कि बैठक और निर्देश के बावजूद किन विद्यालयों में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। कोट परियोजना आधारित शिक्षण एवं सूक्ष्म सुधार परियोजना की स्थिति ठीक करने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी। सभी मिलकर इस कार्य को पूरा कर कैमूर जिले को उच्च पायदान पर ले जाने की कोशिश करेंगे। अभिषेक कुमार, डीपीओ, सर्व शिक्षा अभियान फोटो : 30 जुलाई भभुआ- कैप्शन : सदर प्रखंड के भेकास मध्य विद्यालय में गुरुवार को परियोजना आधारित शिक्षण के माध्यम से पढ़ाई करते बच्चे।