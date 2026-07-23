छात्रों की शिकायत पर एचएम को 24 घंटे का अल्टीमेटम

योगापट्टी एक संवाददाता। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय योगापट्टी में छात्रों की शिकायत से जुड़े मामले में शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है।हिन्दुस्तान में शीर्षक छात्रों ने एचएम पर लगाए आरोप,बीईओ का शोकॉज की खबर प्रकाशित होने के बाद बीईओ ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कारण बताओ शो-कॉज जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर साक्ष्य सहित जवाब देने का निर्देश दिया है।बीईओ ने कहा है कि विद्यालय के कुछ छात्र बीआरसी पहुंचकर शिकायत की थी कि उन्हें समय पर मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाता।खेल सामग्री का उपयोग करने से रोका जाता है तथा मांग करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है।पत्र

में इन आरोपों को गंभीर मानते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को भेजकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीईओ ने प्रधानाध्यापक से पूछा है कि उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा क्यों नहीं की जाए। साथ ही 24 घंटे के भीतर सभी आरोपों पर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।गौरतलब है कि हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर में छात्रों ने आरोप लगाया था कि सैकड़ों विद्यार्थियों के लिए बेहद कम मात्रा में मध्याह्न भोजन बनाया गया,कंप्यूटर शिक्षा नहीं दी जाती तथा विद्यालय में अन्य अनियमितताएं हैं।खबर सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की त्वरित कार्रवाई से मामले ने तूल पकड़ लिया है।अब सभी की नजर प्रधानाध्यापक के जवाब और विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी है।