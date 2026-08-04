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विधान परिषद- शिक्षा के गिरते स्तर के मुद्दे पर विधान परिषद में सपा का हंगामा, सदन से किया बहिर्गमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में शिक्षा के गिरते स्तर और परिषदीय स्कूलों को बंद किए जाने के मुद्दे पर विधान परिषद में सपा और सरकार के बीच बहस हुई। सपा ने आरोप लगाया कि सरकार शोषित छात्रों को शिक्षा से वंचित कर रही है। पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने इन आरोपों को खारिज किया। सपा के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

विधान परिषद- शिक्षा के गिरते स्तर के मुद्दे पर विधान परिषद में सपा का हंगामा, सदन से किया बहिर्गमन

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। शिक्षा के गिरते स्तर और परिषदीय स्कूलों को बंद किए जाने के मुद्दे पर विधान परिषद में मंगलवार को पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। मुख्य विपक्षी दल सपा ने आरोप लगाया कि स्कूल बंद करके सरकार शोषित, वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र कर रही है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि विपक्ष सदन में गलत तथ्य पेश करके जनता को भ्रमित कर भड़काने की कोशिश कर रहा है। प्रदेश में कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है। बहस के दौरान सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

शिक्षा के गिरते स्तर का मुद्दा

विधान परिषद में शून्यकाल में सपा ने कार्यस्थगन के तहत शिक्षा के गिरते स्तर का मुद्दा उठाया। मान सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में 26,326 स्कूल बंद कर दिए गए और 28.32 लाख बच्चे कम हो गए। शिक्षकों के स्वीकृत पद कम किए जा रहे हैं। क्या बगैर गुरु के विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं? सपा के ही आशुतोष सिन्हा ने कहा कि शिक्षा का गिरता स्तर सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि सरकार शिक्षा को व्यवसाय की तरफ ले जा रही है। जवाब में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने सदन में विपक्ष की ओर से गलत तथ्य पेश किए जाने का आरोप लगाया।

सपा का बहिर्गमन

इस पर सपा सदस्यों ने आपत्ति की और कहा कि मंत्री खुद असत्य वाचन कर रहे हैं। यह कहकर सपा सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले। हालांकि सपा के बहिर्गमन के बाद भी संदीप सिंह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देना जारी रखा। कहा कि विपक्ष का रवैया दर्शाता है कि वे सच सुनना ही नहीं चाहते। सिर्फ आम लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। हर सर्वे में यह बात आ रही है कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है। वर्ष 2017 से पहले बड़ी संख्या में विद्यालय मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे थे। सरकार ने आपरेशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों की आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार किया। विद्यालयों में निर्धारित 19 मानकों पर वर्ष 2017 में प्रगति करीब 36 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 96 प्रतिशत हो गई है। स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। शिक्षकों से जुड़े कार्यों को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए मानव संपदा पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है।

सवाल और जवाब

क्या सरकार ने स्कूल बंद किए हैं?
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है।
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