हाथ में रोटी देने पर प्रधानाध्यापिका सस्पेंड

बलिया के कंपोजिट विद्यालय पलिया में छात्रों को थाली के बजाय हाथ में रोटी-सब्जी दिए जाने का वीडियो वायरल होने पर बीएसए मनीष कुमार सिंह ने कठोर कदम उठाए हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापिका समेत सात सहायक अध्यापकों को सस्पेंड किया गया है। अनुदेशिका की संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) वितरण के दौरान छात्रों को थाली की जगह हाथों में रोटी-सब्जी दिए जाने का वीडियो वायरल होने के मामले में बीएसए मनीष कुमार सिंह ने सख्त कार्रवाई की है। बीएसए ने शिक्षा क्षेत्र सीयर के कंपोजिट विद्यालय पलिया की प्रभारी प्रधानाध्यापक किरन देवी को निलम्बित कर दिया है। विद्यालय में तैनात सात सहायक अध्यापकों विमलावती, अमरेश चंद्र, आलोक पाण्डेय, राम बहादुर यादव, महंगी राम, बबिता और अवधेश कुमार को वर्ष 2026-27 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की है। वीडियो वायरल करने की दोषी अनुदेशिका की संविदा समाप्ति की कार्रवाई प्रारम्भ करने का भी निर्णय लिया है। बीएसए ने विद्यालय की रसोईयों और शिक्षामित्रों को भी चेतावनी जारी करते हुए हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती की तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

मामले का जांच कम्पोजिट विद्यालय पलिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसमें विद्यालय के बच्चे एमडीएम में बनी रोटी-सब्जी थाली की बजाय हाथ में लेकर खा रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को विद्यालय पर भेजकर जांच कराई। जांच में बताया गया कि विद्यालय पर आठ सहायक अध्यापक, दो अनुदेशक, एक शिक्षामित्र और चार रसोइया समेत कुल 15 कार्मिक कार्यरत हैं। वर्तमान सत्र में 154 छात्र अध्ययनरत हैं, वहीं 160 थालियां उपलब्ध हैं। पूरा प्रकरण 20 अप्रैल का है। बीएसए ने विद्यालय के सभी स्टाफ को एक अगस्त को अपना पक्ष रखने के लिए अपने कार्यालय पर बुलाया था।

अनुदेशिका की कार्यवाही पूरी पड़ताल में यह तथ्य सामने आया कि अनुदेशिका निर्मला भारती ने जान-बूझकर वीडियो बनाया और उसे वायरल किया है। पूछताछ में पहले तो उसने इससे इंकार किया लेकिन मोबाइल के फोटो-वीडियो रिकवर कराए गए तो सच सामने आ गया। मंगलवार को जारी आदेश में बीएसए ने कहा है कि प्रकरण में विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका किरन देवी तथा चार रसोइयों ने अपने पदेन दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की है। विद्यालय पर कार्यरत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी अपने स्तर से घोर लापरवाही की है। इसकी सूचना भी विभागीय अधिकारियों को नहीं दी गई। बीएसए ने प्रधानाध्यापक को सस्पेंड करने के साथ ही सभी सहायक अध्यापकों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। अनुदेशिका की सेवा समाप्ति की कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

आपसी मतभेद और साजिश आपसी मतभेद में विभाग की छवि बिगाड़ने का प्रयास : बलिया। शिक्षा क्षेत्र सीयर के कम्पोजिट विद्यालय पलिया में शिक्षकों और कर्मचारियों की आपसी रार और साजिश के चलते बेसिक शिक्षा की छवि धूमिल करने का प्रयास हुआ। बीएसए के अनुसार, विद्यालय के सभी स्टाफ ने उपस्थित होकर अपना-अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। प्रभारी प्रधानाध्यापिका किरन देवी ने अवगत कराया है कि कुछ अध्यापक षडयंत्र रचते हैं। बताया है कि अनुदेशक (कला) निर्मला भारती नियमित विद्यालय पर नहीं आती है। पूछताछ करने पर मारपीट और गाली-गलौज तथा झगड़ा करने पर उतारू हो जाती है। अन्य अध्यापक (मंहगी राम व अमरेश चन्द्र तथा अनुदेशिका रीता भारती) विद्यालयीय कार्यों में रूचि नहीं लेते है। विद्यालय में कुल नामांकित 154 छात्र के सापेक्ष 160 थाली रहते हुए भी ब्लैकमेल करने के लिए बिना थाली और हाथ में रोटी सब्जी लेकर खाते हुए वीडियो बनाकर वायरल किया गया। बीएसए के अनुसार, अनुदेशिका निर्मला भारती ने स्पष्टीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उन्होंने प्रभारी प्रधानाध्यापिका से आपसी मतभेद के कारण अपने मोबाइल से फोटो खींचा गया। हालांकि उन्होंने फोटो किसी को नहीं भेजा। बाद में साजिश के तहत किसी खास व्यक्ति द्वारा मुझे फंसाने और परेशान करने की नियत से चोरी-छिपे वायरल किया गया है।

शिक्षक की कमी और छात्र संख्या 11 शिक्षक-अनुदेशक, फिर भी घटती गई छात्र संख्या: बलिया। सुनवाई के दौरान बीएसए ने शिक्षक डायरी भी देखी। विद्यालय में सत्र 2024-25 में छात्र नामांकन 210 था। सत्र 2025-26 में घटकर 170 तथा वर्तमान सत्र 2026-27 में 155 हो गया है। घटती छात्र संख्या से स्पष्ट है कि विद्यालय के शिक्षकों में समन्वय का अभाव है। इनकी गुटबाजी और आपसी द्वेष से विद्यालय का शैक्षिक वातावरण प्रभावित हुआ है। स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण के लगभग एक माह बाद भी विद्यालय में कुल 11 शिक्षकों के बावजूद मात्र 11 छात्रों का नवीन नामांकन हुआ है।