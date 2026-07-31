गंदे पानी में बर्तन धोते दिखे बच्चे, जरैला स्कूल का स्टाफ तलब
फिरोजाबाद के कंपोजिट स्कूल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बच्चे बरसात के गंदे पानी में बर्तन धोते नजर आ रहे हैं। शिक्षाधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षाधिकारी ने स्कूल स्टाफ को सुनवाई के लिए बुलाया है और जांच में स्कूल के विवाद का मामला भी सामने आया है।
फिरोजाबाद, कंपोजिट स्कूल के बच्चों का बरसात के गंदे पानी में बर्तन धोने का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले को शिक्षाधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। खंड शिक्षाधिकारी द्वारा मामले की जांच की जा रही है तो बीएसए ने भी स्कूल के स्टाफ को सुनवाई के लिए दफ्तर में तलब किया है। इस संबंध में शिक्षाधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों कंपोजिट स्कूल जरैला अरांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में स्कूल के छात्र बरसात के दौरान स्कूल में भरे हुए जलभराव के चलते मैदान में भरे हुए गंदे पानी में मध्याह्न भोजन योजना के बर्तन धोते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि आपका अपना समाचार पत्र हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद में स्कूल में शिक्षा व्यवस्था एवं एमडीएम व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बच्चों के बरसात के पानी से हुए जलभराव में बर्तन धोने का यह वीडियो शिक्षाधिकारियों के पास भी पहुंचा है।बेसिक शिक्षाधिकारी अनिल कुमार ने इस मामले में स्कूल के स्टाफ को तलब किया है। वहीं विभाग की प्रारंभिक जांच में इस पूरे मामले के पीछे स्कूल के पीछे चल रहा विवाद भी सामने आ रहा है। बेसिक शिक्षाधिकारी का कहना है कि वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली है। स्कूल के स्टाफ को सुनवाई के लिए तलब किया है। प्रधानाध्यापिका अपना पक्ष रखने नहीं आई हैं, उनकी बात सुनी जाएगी। इस पूरे मामले के पीछे कई अन्य वजह भी सामने आ रही हैं। जांच के बाद में दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें