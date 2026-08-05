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ईडी : कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दाखिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट और अन्य कर्मचारियों पर हरियाणा के पंचकूला नगर निगम के फंड से 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जांच में पाया गया कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अनधिकृत बैंक खाते खोले और नगर निगम के फंड को हड़पने का प्रयास किया।

ईडी : कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दाखिल

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक के एक पूर्व डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, प्राइवेट बैंक के दो अन्य कर्मचारियों और पंचकूला (हरियाणा) नगर निगम के एक कर्मचारी ने राज्य को 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी की। ईडी ने कहा कि इन चारों ने राज्य सरकार के विभाग के फंड को ‘हड़पने’ के लिए कथित तौर पर धोखाधड़ी की। एजेंसी ने 30 जुलाई को पीएमएलए कोर्ट में नौ आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में यह दावा किया। यह धनशोधन का मामला हरियाणा एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। इसमें पंचकूला नगर निगम के फंड को एक सुनियोजित आपराधिक साजिश के जरिए हड़पने का आरोप है।ईडी

ने एक बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र सिंह ने पंचकूला नगर निगम के अधिकारी विकास कौशिक और कोटक महिंद्रा के एक अन्य कर्मचारी दिलीप राघव के साथ मिलकर, कई ‘फर्जी’ दस्तावेजों और ऑथराइजेशन का इस्तेमाल करके नगर निकाय के नाम पर दो ‘अनधिकृत’ बैंक खाते खोले। ईडी ने कहा कि उन्होंने नगर निगम पंचकूला के नाम पर बनाए गए ‘फर्जी’ लेटर का इस्तेमाल करके कोटक महिंद्रा बैंक में मौजूद निगम के असली खातों से फंड को इन अनधिकृत खातों में ट्रांसफर कर दिया।

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