पेशी से चंद समय पहले ED ने शरद पवार को भेजा मेल, कहा- अभी दफ्तर आने की जरूरत नहीं

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार शुक्रवार को मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के कायार्लय में हाजिर होने वाले हैं, जिसे देखते हुए मुंबई पुलिस ने करीब सात क्षेत्रों में निषेधात्मक आदेश लागू किए हैं। हालांकि, एनसीपी नेता नवाब मलिक का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय ने शरद पवार को एक मेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें आज दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि जांच एजेंसी ने शरद पवार को एक इमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि आज उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है और उन्हें ईडी दफ्तर नहीं आने के लिए कहा गया है। नवाब मलिक ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के के मेल के मुताबिक, जब ईडी को जरूरत पड़ेगी, उनसे पूछताछ कर लेगी। मगर शरद पवार ईडी दफ्तर जाने पर अड़े हुए हैं.

दरअसल मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पवार और उनके भतीजे अजीत पवार को महाराष्ट्र स्टेट कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड में कई करोड़ के घोटाले के मामले में नामजद किया था, जिसके सिलसिले में वे आज ईडी कायार्लय में हाजिर होंगे। बता दें कि शरद पवार दो बजे ईडी दफ्तर में पेश होने वाले हैं।

NCP leader Nawab Malik in Mumbai: Enforcement Directorate (ED) has sent an e-mail stating that Sharad Pawar is not required to visit the office today. When required, ED will intimate him. But, Sharad Pawar is firm to go to ED office. pic.twitter.com/w2MPVjq1C1