अंडरवर्ल्ड डाउन इकबाल मिर्ची से संबंधों को लेकर ईडी का शिल्पा शेट्टी और उसके पति राजकुंद्रा को समन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यावसायी और एक्टर शिल्पा शेट्टी और उसके पति राजकुंद्रा को अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से कथित तौर पर संबंध को लेकर समन भेजा है। उन्हें समन भेजकर 4 नवंबर को पेश होने को कहा गया है।

Enforcement Directorate (ED) summons businessman & actor Shilpa Shetty's husband, Raj Kundra on 4th November in connection with matter related to underworld don Iqbal Mirchi.