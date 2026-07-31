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बैंक धोखाधड़ी में 94 करोड़ की विदेशी जमा राशि कुर्क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 94 करोड़ रुपये की राशि कुर्क की है। यह कार्रवाई कर्ण चनाना और अनीता डेंग के खिलाफ की गई है, जो विदेशों में रह रहे हैं। इस मामले में अब तक कुल 226.26 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

बैंक धोखाधड़ी में 94 करोड़ की विदेशी जमा राशि कुर्क

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1,200 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई करते हुए सिंगापुर के बैंक में जमा 94 करोड़ रुपये से अधिक की राशि कुर्क की है। यह कार्रवाई दिल्ली की बासमती चावल निर्यातक कंपनी ‘अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड’ और उसके प्रमोटरों के खिलाफ की गई है। ईडी ने गुरुवार को बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी अस्थायी कुर्की आदेश मुख्य आरोपी एवं कंपनी के प्रवर्तक करण चनाना को भारत, ब्रिटेन और सिंगापुर के बीच लागू पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के माध्यम से भेजा गया है। करण चनाना फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है।

उसे और कंपनी की सह-प्रवर्तक अनीता डेंग को इस वर्ष फरवरी में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। ईडी के अनुसार, अनीता डेंग दुबई में रहती है।ईडी ने बताया कि 2022 में दर्ज धन शोधन का यह मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है। आरोप है कि एपीएफपीएल, करण चनाना, अनीता डेंग और अन्य आरोपियों ने धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात और छल के जरिए केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 1,201.85 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। एजेंसी के अनुसार, अमीरा प्योर फूड्स का कारोबार अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, जर्मनी, मॉरीशस समेत कई देशों में फैला हुआ है। ईडी ने बताया कि ताजा कार्रवाई के बाद इस मामले में अब तक कुल 226.26 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

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