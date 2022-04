चीनी कम्पनी शाओमी की भारतीय यूनिट पर ईडी का शिकंजा, 5 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त

चीनी कंपनी की भारतीय यूनिट श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5,551.27 करोड़ जब्त किए हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है।

