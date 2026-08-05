चिटफंड घोटाले में आंध्र प्रदेश में ईडी के छापे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चिट फंड घोटाले के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के पूर्व विधायक मल्ला विजय प्रसाद से जुड़े स्थानों पर तलाशी ली। यह घोटाला लगभग 3,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें निवेशकों से अधिक रिटर्न का लालच देकर पैसे जुटाए गए थे। ओडिशा पुलिस और सीबीआई ने पहले से ही मामले दर्ज किए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कई राज्यों में फैले चिट फंड घोटाले के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के पूर्व विधायक मल्ला विजय प्रसाद से जुड़ी जगहों पर तलाशी ली। एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि ईडी के भुवनेश्वर जोनल कार्यालय की ओर से धनशोधन जांच के तहत विशाखापत्तनम और हैदराबाद में सात जगहों पर तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि यह मामला लगभग 3,000 करोड़ रुपये के कथित चिट फंड घोटाले से जुड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि ‘वेलफेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड’ (इसके प्रबंध निदेशक विशाखापत्तनम वेस्ट के पूर्व विधायक थे) ने कथित तौर पर 2009 और 2014 के बीच ओडिशा और अन्य राज्यों में निवेशकों से अलग-अलग निवेश योजना के तहत ज्यादा रिटर्न का वादा करके पैसे जमा किए और बाद में पैसे नहीं लौटाए।
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने पहले ही इस कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ओडिशा पुलिस ने भी कई एफआईआर दर्ज की थीं।
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