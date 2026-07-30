कोयंबटूर बम धमाके मामले में ईडी 16 ठिकानों पर छापेमारी की

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2022 के कोयंबटूर कार धमाका मामले में आईएसआईएस की कथित आतंकी फंडिंग की जांच के सिलसिले में गुरुवार को तीन राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ईडी ने बताया कि तमिलनाडु में चेन्नई और कोयंबटूर तथा हैदराबाद व मुंबई में कुल 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई। केंद्रीय एजेंसी ने कोयंबटूर में संगमेश्वर मंदिर के पास 2022 में हुए आत्मघाती बम धमाके के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए, धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी ने कहा कि यह हमला जेमेशा मुबीन (आत्मघाती हमलावर) और अन्य लोगों ने आईएसआईएस से प्रेरित होकर किया था, जिसमें विस्फोटकों से भरी एक कार का इस्तेमाल किया गया था।एजेंसी