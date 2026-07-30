कोयंबटूर बम धमाके मामले में ईडी 16 ठिकानों पर छापेमारी की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2022 के कोयंबटूर कार धमाके में आईएसआईएस की कथित आतंकी फंडिंग की जांच के तहत तमिलनाडु, हैदराबाद और मुंबई में 16 ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने बताया कि हमले में जेमेशा मुबीन का संबंध है, जिसने आत्मघाती विस्फोट किया था और आरोपी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में शामिल थे।
नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2022 के कोयंबटूर कार धमाका मामले में आईएसआईएस की कथित आतंकी फंडिंग की जांच के सिलसिले में गुरुवार को तीन राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ईडी ने बताया कि तमिलनाडु में चेन्नई और कोयंबटूर तथा हैदराबाद व मुंबई में कुल 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई। केंद्रीय एजेंसी ने कोयंबटूर में संगमेश्वर मंदिर के पास 2022 में हुए आत्मघाती बम धमाके के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए, धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी ने कहा कि यह हमला जेमेशा मुबीन (आत्मघाती हमलावर) और अन्य लोगों ने आईएसआईएस से प्रेरित होकर किया था, जिसमें विस्फोटकों से भरी एक कार का इस्तेमाल किया गया था।एजेंसी
ने कहा कि आरोपियों ने अपनी कथित आतंकी गतिविधियों के लिए दो तरीकों से धन जुटाया। पहला महामारी के दौरान नकली कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणपत्र कार्यक्रम चलाकर और दूसरा कोयंबटूर के कोवई अरबी कॉलेज में धोखाधड़ी वाले निवेश के जरिए। एजेंसी के मुताबिक, आरोपी कॉलेज युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के काम में शामिल थे। मुबीन की मौत उसी विस्फोट में हो गई थी।
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