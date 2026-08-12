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कर्नाटक में दो हजार करोड़ के धन-शोधन मामले में ईडी की छापेमारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक में 2,110.97 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापे के दौरान पैसे के लेन-देन और निवेश से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई थी। जांच बेलगावी में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई।

कर्नाटक में दो हजार करोड़ के धन-शोधन मामले में ईडी की छापेमारी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2,110.97 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक में कई ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने कहा कि कार्रवाई के दौरान पैसों के लेनदेन, फंड के डायवर्जन, निवेश और आरोपियों से जुड़े लोगों व संस्थाओं के साथ कारोबार से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। ईडी के मंगलुरु जोनल कार्यालय ने सात अगस्त को बेलगावी, चिक्कोडी और निपानी में कई ठिकानों पर तलाशी ली। ये ठिकाने शिवम एसोसिएट्स, शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर और उनसे जुड़े लोगों व संस्थाओं से संबंधित बताए गए हैं। कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई।ईडी

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ने बताया कि जांच बेलगावी शहर के मलामारुति थाने में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई। रिपोर्ट में अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून और कर्नाटक जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण से जुड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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