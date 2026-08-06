जमालपुर में जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कथित ठगी के मामले में ईडी ने निदेशक जितेंद्र कुमार राजीव के आवास पर छापेमारी की। ईडी टीम ने प्राथमिक आरोपियों से पूछताछ की और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की। कंपनी पर निवेशकों से करोड़ों रुपये लेकर फरार होने का आरोप है।

जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी पर ईडी का बड़ा शिकंजा,

फोटो जेएमपी:1: नया टोला फूलका स्थित जॉHollywood म्यूजिक कंपनी के निदेशक के आवास पर जांच करती ईडी टीम। जॉHollywood म्यूजिक कंपनी पर ईडी का बड़ा शिकंजा, जमालपुर में जॉHollywood के निदेशक के घर तड़के छापेमारी करोड़ों रुपये की कथित ठगी मामले में दस्तावेज खंगाले, प्राथमिक आरोपियों से घंटों पूछताछ जमालपुर, निज प्रतिनिधि। लौहनगरी जमालपुर में करोड़ों रुपये की कथित निवेश ठगी से जुड़े चर्चित जॉHollywood म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मामले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमालपुर थाना क्षेत्र के नया टोला फूलका स्थित कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार राजीव के आवास पर छापेमारी की।

ईडी की कार्रवाई गुरवार सुबह तड़के आधा दर्जन से अधिक ईडी अधिकारी स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में पहुंचे और पूरे परिसर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कार्रवाई शुरू होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जुटने लगी। सूत्रों के अनुसार, ईडी की टीम मामले के प्राथमिक आरोपी जयधन तांती एवं प्रिया राजीव रंजन से पूछताछ कर रही है। छापेमारी के दौरान घर में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरण तथा वित्तीय लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों की गहन जांच की गई। समाचार लिखे जाने तक ईडी की कार्रवाई जारी थी और अधिकारियों ने मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था। गौरतलब है कि जॉHollywood म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर चिटफंड की तर्ज पर निवेशकों से करोड़ों रुपये जमा कराने के बाद फरार होने का आरोप है। कंपनी के कार्यालय पर 18 नवंबर 2024 को ताला लगने के बाद बड़ी संख्या में निवेशकों ने जमालपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में कांड संख्या 224/24 दर्ज किया गया था।

शिकायती प्रक्रिया शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि कंपनी ने ऊंचे मुनाफे का झांसा देकर लोगों से भारी निवेश कराया और बाद में कार्यालय बंद कर फरार हो गई। पुलिस जांच के दौरान कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार राजीव लंबे समय तक फरार रहे थे। बाद में बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने मुंगेर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। अब ईडी धन शोधन (मनी लॉड्रिरंग) और वित्तीय लेन-देन के पहलुओं की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद इस बहुचर्चित मामले में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल ईडी की इस कार्रवाई से पूरे जमालपुर में दिनभर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।