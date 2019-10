कांग्रेस नेता चिदंबरम से पूछताछ करने तिहाड़ पहुंचे ED अधिकारी

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से पूछताछ करने के लिए बुधवार को ईडी के अधिकारी तिहाड़ जेल पहुंचे। इसके अलावा कार्ति चिदंबरम और नलिनी चिदंबरम भी तिहाड़ जेल पहुंचे हैं।

Delhi: Enforcement Directorate (ED) officials reach Tihar Jail to interrogate Congress leader P Chidambaram. Yesterday, a special court had allowed 3 ED officials to interrogate P Chidambaram in INX media money laundering case. Currently, he is in judicial custody in INX CBI case pic.twitter.com/CqMARumUKQ