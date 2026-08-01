रहेजा डेवलपर्स की 782.36 करोड़ की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड की 782.36 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कंपनी पर आरोप है कि उसने 4,600 खरीदारों से फ्लैट देने के नाम पर 2,425.99 करोड़ रुपये जमा किए। ईडी इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें कई एफआईआर दर्ज हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड की 782.36 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कंपनी पर आरोप है कि उसने लगभग 4,600 खरीदारों को फ्लैट देने के नाम पर 2,425.99 करोड़ रुपये जमा किए थे। केंद्रीय एजेंसी रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, उसके निदेशक नवीन एम. रहेजा और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ जांच कर रही है। ईडी ने कहा कि यह मामला कई एफआईआर से जुड़ा है, जो आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने उन फ्लैट खरीदारों की शिकायतों के आधार पर दर्ज की थीं, जिनके साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी हुई थी। ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों पर कार्रवाई की।
एजेंसी ने आगे कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि ‘रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड ने फ्लैट देने के नाम पर शुरू किए गए विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए लगभग 4,600 घर खरीदारों से 2,425.99 करोड़ रुपये जमा किए थे।
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