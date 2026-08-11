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2,000 करोड़ के चिट-फंड घोटाले में 182 बैंक खाते फ्रीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2,000 करोड़ रुपये के चिट फंड घोटाले के सिलसिले में छापेमारी के दौरान 182 बैंक खातों को फ्रीज किया और एक करोड़ रुपये नकद तथा छह महंगी कारें जब्त की। छापेमारी की कार्रवाई पांच अगस्त को की गई जिसमें कई प्रमुख व्यक्तियों के परिसरों पर भी छापे मारे गए।

2,000 करोड़ के चिट-फंड घोटाले में 182 बैंक खाते फ्रीज

- ईडी ने छापेमारी के दौरान की कार्रवाई, एक करोड़ रुपये नकद जब्त

छापे और जब्ती की जानकारी

भुवनेश्वर, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई राज्यों में 2,000 करोड़ रुपये के चिट फंड घोटाले के सिलसिले में छापेमारी के दौरान 182 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। साथ ही एक करोड़ रुपये से अधिक नकद और छह महंगी कारें जब्त कर लीं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जांच का आधार

ईडी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उसके भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने चिट फंड घोटाले की जांच के सिलसिले में पांच अगस्त को छापे मारे। इस दौरान विशाखापत्तनम और हैदराबाद में 'वेलफेयर बिल्डिंग्स एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड' (डब्ल्यूबीईपीएल) और उसके निदेशकों से जुड़ी पांच जगहों पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत छापेमारी की कार्रवाई की। एजेंसी ने बताया कि आंध्र प्रदेश के पूर्व विधायक एम. वी. प्रसाद, वराह रामकृष्ण सत्य श्रीनिवास राव अल्ला और अन्य लोगों के परिसरों पर छापेमारी की गई थी। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि छापेमारी के दौरान डब्ल्यूबीईपीएल, उसके निदेशकों और उससे जुड़ी कंपनियों से संबंधित 1.01 करोड़ रुपये नकद, कई चल-अचल संपत्ति और आपत्तिजनक सामग्री/दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। ईडी ने 182 बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश भी जारी किए हैं और साथ ही डब्ल्यूबीईपीएल और उसके निदेशकों की छह महंगी गाड़ियों भी जब्त की हैं।

अन्य एजेंसियों का सहयोग

ईडी के भुवनेश्वर कार्यालय ने ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और झारखंड के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी और उसके बाद दाखिल आरोपपत्र के आधार पर जांच शुरू की थी.

प्रश्नोत्तरी

ईडी ने कितने बैंक खातों को फ्रीज किया?
ईडी ने 182 बैंक खातों को फ्रीज किया।
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