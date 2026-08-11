2,000 करोड़ के चिट-फंड घोटाले में 182 बैंक खाते फ्रीज

भुवनेश्वर, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई राज्यों में 2,000 करोड़ रुपये के चिट फंड घोटाले के सिलसिले में छापेमारी के दौरान 182 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। साथ ही एक करोड़ रुपये से अधिक नकद और छह महंगी कारें जब्त कर लीं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जांच का आधार

ईडी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उसके भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने चिट फंड घोटाले की जांच के सिलसिले में पांच अगस्त को छापे मारे। इस दौरान विशाखापत्तनम और हैदराबाद में 'वेलफेयर बिल्डिंग्स एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड' (डब्ल्यूबीईपीएल) और उसके निदेशकों से जुड़ी पांच जगहों पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत छापेमारी की कार्रवाई की। एजेंसी ने बताया कि आंध्र प्रदेश के पूर्व विधायक एम. वी. प्रसाद, वराह रामकृष्ण सत्य श्रीनिवास राव अल्ला और अन्य लोगों के परिसरों पर छापेमारी की गई थी। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि छापेमारी के दौरान डब्ल्यूबीईपीएल, उसके निदेशकों और उससे जुड़ी कंपनियों से संबंधित 1.01 करोड़ रुपये नकद, कई चल-अचल संपत्ति और आपत्तिजनक सामग्री/दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। ईडी ने 182 बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश भी जारी किए हैं और साथ ही डब्ल्यूबीईपीएल और उसके निदेशकों की छह महंगी गाड़ियों भी जब्त की हैं।