ED ने अटैच की जैकलीन फर्नांडिस की 7 करोड़ रुपये की संपत्ति, ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है मामला

Jacqueline Fernandez News: हाल ही में ईडी ने पांच साल पुराने धोखाधड़ी मामले में चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 215 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में ठग को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था।

इस खबर को सुनें