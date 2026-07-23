ईडी : मादक पदार्थ तस्करी मामले में तीन गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 70 करोड़ रुपये की कीमत वाले नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत की गई है। एजेंसी ने 21 जुलाई को वेद प्रकाश व्यास, दिनेश अग्रवाल और अक्षय अग्रवाल को हिरासत में लिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने मध्य प्रदेश से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 70 करोड़ रुपये की कीमत वाले साइकोएक्टिव पदार्थों (नशीले पदार्थों) की तस्करी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत की गई है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय एजेंसी के इंदौर सब-जोनल ऑफिस ने 21 जुलाई को वेद प्रकाश व्यास, दिनेश अग्रवाल और अक्षय अग्रवाल को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया। ईडी ने 17 जुलाई को इंदौर और मंदसौर जिलों में तलाशी अभियान चलाया था। यह कार्रवाई 70 किलोग्राम एमडीएमए (मेफेड्रोन) ड्रग्स की कथित तस्करी से जुड़ी जांच का हिस्सा थी, जिसकी कीमत 70 करोड़ रुपये है।
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