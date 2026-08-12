छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया
- प्रवर्तन निदेशालय अदालत में पेश कर हिरासत का अनुरोध करेगा रायपुर,
- प्रवर्तन निदेशालय अदालत में पेश कर हिरासत का अनुरोध करेगा रायपुर, एजेंसी। ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अग्रवाल को हिरासत में भेजा गया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी उन्हें अदालत में पेश किया। अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने अग्रवाल को सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। उनको धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लयू) ने उनको कुछ घोटाले से संबंधित मामलों की जांच के सिलसिले में जुलाई में गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार यह कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच उस वक्त हुआ था जब छत्तीसगढ़ में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। एजेंसी ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनीतिक हस्तियों के एक आपराधिक सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिससे राज्य को 2,883 करोड़ रुपये के राजस्व का भारी नुकसान हुआ।
अब तक छह आरोपपत्र दाखिल
एजेंसी ने दावा किया है कि अवैध शराब की बिक्री से मिले कथित कमीशन को राज्य के शीर्ष नेताओं के निर्देशानुसार बांटा गया था। एजेंसी अब तक छह आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है और 81 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, पूर्व संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और मुख्यमंत्री कार्यालय की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया शामिल हैं।
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