जम्मू-कश्मीर: पंजगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच फायरिंग, एक आतंकी ढेर

दक्षिण कश्मीर में पुलवामा सेक्टर के पंजगाम गांव में शुक्रवार देर रात सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई। फायरिंग करीब रात 2:10 के आस पास हुई। बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 130 बटालियन सीआरपीएफ, 55 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के सैनिकों और आतंकवादियों के बीच फायरिंग हुई।

Jammu & Kashmir: An exchange of fire begins between terrorists and joint team of security forces in Panzgam village of Awantipora in south Kashmir's Pulwama district. More details awaited. pic.twitter.com/lzN8WDFoIu

फायरिंग के बाद सर्च अभियान में एक आतंकवादी की डेड बॉडी मिली है। फिलहाल सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर कर सर्च अभियान कर रही है।

J&K: Visuals from Panzgam village in Awantipora where an encounter had broken out between terrorists & troops of 130 Battalion CRPF, 55 RR and Special Operations Group (SOG) earlier this morning. One terrorist has been neutralised. (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/jKruNbpW66