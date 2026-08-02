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प्राकृतिक आपदा में पशुओं की मौत पर मिलेगा मुआवजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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प्राकृतिक आपदाओं से पशुधन की क्षति झेलने वाले पशुपालकों को आर्थिक राहत मिलेगी। पशुपालन विभाग की सहायता अनुदान योजना के तहत निर्धारित दर से मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, प्राकृतिक आपदाओं में जानवरों की मृत्यु पर विभिन्न राशि निर्धारित की गई है। यह योजना पशुपालकों की आजीविका को सुरक्षित करने में मदद करेगी।

प्राकृतिक आपदा में पशुओं की मौत पर मिलेगा मुआवजा

सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशुधन की क्षति झेलने वाले पशुपालकों को अब आर्थिक राहत मिलेगी। पशुपालन विभाग की सहायता अनुदान योजना के तहत बाढ़, सुखाड़, आकाशीय बिजली और अगलगी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में पशुओं की मौत होने पर निर्धारित दर से मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। विभाग का उद्देश्य आपदा के बाद पशुपालकों की आर्थिक क्षति को कम करना और उन्हें दोबारा पशुपालन से जोड़ने में मदद करना है।

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सहायता राशि की राशि

जिला पशुपालन विभाग के अनुसार योजना के तहत गाय, भैंस, ऊंट, याक आदि की मौत होने पर प्रति पशु 37,500 रुपये की सहायता मिलेगी। बैल और घोड़े की मौत पर 32 हजार रुपये, जबकि बछड़ा, गदहा, खच्चर की मौत होने पर 20 हजार रुपये की सहायता राशि निर्धारित की गई है। वहीं बकरी, भेड़ और सूअर की मृत्यु पर प्रति पशु चार हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विभाग ने बताया कि योजना का लाभ केवल बड़े पशुओं तक सीमित नहीं है। यदि प्राकृतिक आपदा में पोल्ट्री फार्म को नुकसान होता है तो प्रति 100 मुर्गियों के नुकसान पर 10 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी। इसके अलावा पशुओं के रहने के लिए बने शेड के क्षतिग्रस्त होने पर तीन हजार रुपये तक की सहायता का भी प्रावधान है। शेड को हुई वास्तविक क्षति का आकलन करने के बाद अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।

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सहायता प्रक्रिया

अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ और आकाशीय बिजली जैसी घटनाओं में हर वर्ष कई पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे समय में सहायता अनुदान योजना उनके लिए संबल का काम करती है। इससे प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहयोग मिलता है और वे दोबारा पशुपालन शुरू कर अपनी आजीविका को पटरी पर ला सकते हैं। जिला पशुपालन विभाग के अनुसार योजना के तहत अब तक आधा दर्जन से अधिक पशुपालकों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। विभाग ने पशुपालकों से अपील की है कि प्राकृतिक आपदा से पशुधन की क्षति होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। इससे नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी और पशुपालकों की आजीविका सुरक्षित रह सकेगी।

मुआवजा प्रक्रिया

मुआवजा पाने के लिए अपनानी होगी यह प्रक्रिया: प्राकृतिक आपदा में पशुधन की क्षति होने पर सहायता अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए प्रभावित पशुपालक को सबसे पहले अपने स्थानीय अंचल कार्यालय में आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज और क्षति का संक्षिप्त विवरण भी देना होगा। इसके बाद पंचायत के जनप्रतिनिधियों से घटना का सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के बाद सीओ मामले की सूचना जिला पशुपालन विभाग को भेजेंगे। सूचना मिलने पर संबंधित क्षेत्र के सरकारी पशु चिकित्सक घटनास्थल पर पहुंचकर मृत पशु का पोस्टमार्टम करेंगे और विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी जाएगी। सभी अभिलेखों और रिपोर्ट की जांच के बाद पात्र पाए जाने पर निर्धारित सहायता राशि स्वीकृत कर लाभुक के बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।

वास्तविक नुकसान पर ही मिलेगी सहायता राशि

सहायता अनुदान योजना के तहत मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदा से हुई वास्तविक क्षति के आधार पर ही दिया जाएगा। बाढ़, सुखाड़, ठनका और अगलगी जैसी घटनाओं में पशुधन की मौत या नुकसान होने पर निर्धारित दर से सहायता मिलेगी। यदि किसी पशुपालक को उसी क्षति के लिए पहले से किसी अन्य सरकारी योजना से अनुदान मिल चुका है या पशु की मृत्यु बीमारी अथवा अन्य सामान्य कारणों से हुई है, तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। विभाग प्रत्येक मामले में जांच और सत्यापन के बाद ही सहायता स्वीकृत करेगा। अलग-अलग श्रेणी के पशुओं के लिए सरकार ने अधिकतम सहायता राशि तय कर रखी है और उसी सीमा के भीतर भुगतान किया जाएगा। इससे वास्तविक प्रभावित पशुपालकों को पारदर्शी तरीके से आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

ईयर टैगिंग एवं लाभ

ईयर टैगिंग कराएं, तभी मिलेगा प्राकृतिक आपदा सहायता योजना का लाभ इस बाबत जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्राकृतिक आपदा में पशुओं की मृत्यु होने पर सरकार की सहायता अनुदान योजना के तहत पात्र पशुपालकों को निर्धारित दर से मुआवजा दिया जाता है। इसके लिए प्रभावित पशुपालक को समय पर आवेदन देना आवश्यक है। आवेदन मिलने के बाद विभागीय स्तर पर जांच, सत्यापन और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। पशुपालकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी पशुओं की ईयर टैगिंग कराई गई हो, क्योंकि योजना का लाभ लेने के लिए ईयर टैगिंग अनिवार्य है। इससे पशु की पहचान और सत्यापन में आसानी होती है तथा मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया भी पारदर्शी और तेज होती है। इसलिए सभी पशुपालक अपने पशुओं की ईयर टैगिंग अवश्य कराएं।

नियम और प्रक्रिया

प्राकृतिक आपदा में मुआवजा पाने के लिए प्रक्रिया क्या है?
प्राकृतिक आपदा में पशुधन की क्षति होने पर सहायता अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए प्रभावित पशुपालक को सबसे पहले अपने स्थानीय अंचल कार्यालय में आवेदन देना होगा।
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