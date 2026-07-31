- आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ ने दाखिल की चार्जशीट, साक्ष्य मिटाने की बढ़ाई धारा गबन के मामले के आरोपी विनोद कुमार को मिली जमानत गबन के मामले के आरोपी विनो

आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ ने दाखिल की चार्जशीट, साक्ष्य मिटाने की बढ़ाई धारा बांदा। संवाददाता। विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रपाल-द्वितीय की अदालत ने आरोपी विनोद कुमार की ज़मानत याचिका को मंजूर कर लिया है। अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को ₹20,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की प्रतिभूति (जमानतदार) दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

वर्ष 2018 में मामला वर्ष 2018 में जसपुरा थाने में धोखाधड़ी और गबन के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में विनोद कुमार नामजद नहीं थे। बाद में जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू)लखनऊ को सौंपा गया। ईओडब्लू की जांच के दौरान विनोद कुमार का नाम सामने आया, जिसके बाद उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित जालसाजी की कई गंभीर धाराएं बढ़ाई गईं और उन्हें गिरफ्तार किया गया। विनोद कुमार को इन सभी मुख्य धाराओं में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय से 27 मार्च 2023 को ही ज़मानत मिल चुकी थी और वह वर्तमान में ज़मानत पर बाहर है।

क्यों पड़ी दोबारा ज़मानत की जरूरत हाल ही में जांच एजेंसी आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) ने इस मामले में एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें साक्ष्य मिटाने की धारा-201 की बढ़ोतरी की गई। चूंकि इस नई धारा में आरोपी की जमानत नहीं हुई थी, इसलिए विनोद कुमार ने 27 जुलाई 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में आत्मसमर्पण किया और इस अतिरिक्त धारा में ज़मानत की मांग की। अदालत का फैसला आरोपी के अधिवक्ता और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि मुख्य अपराधों में आरोपी को पहले ही हाई कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है और नई बढ़ाई गई धारा-201 एक जमानतीय अपराध है। अदालत ने ज़मानत देते हुए आरोपी विनोद कुमार पर कुछ शर्तें भी लागू की हैं, जैसे कि वे गवाहों को डराएंगे-धमकाएंगे नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और मुकदमे की हर तारीख पर अदालत में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।