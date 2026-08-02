मानदेय के लिए लगायी गुहार
बिहारशरीफ में प्रधानमंत्री आवास योजना के कर्मियों को आठ महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है। आवास कर्मियों ने ग्रामीण विकास मंत्री और डीएम से लंबित मानदेय के भुगतान की गुहार लगाई, जिससे परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है।
बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यरत कर्मियों का आठ माह से मानदेय नहीं मिलने से आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है। आवास कर्मी मेघा सिंह, प्रियंका, रामानंद सागर ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार व डीएम उदिता सिंह को आवेदन देकर लंबित मानदेय के भुगतान की गुहार लगा चुके हैं। लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने की वजह से परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। (बिहारशरीफ से अभिषेक)
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