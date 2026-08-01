अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा अवसाद का बोझ: शोध

अवसाद का बढ़ता बोझ भारत सहित दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। एक अध्ययन के अनुसार, भारत को 2050 तक 442.28 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर यह नुकसान 12 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। अवसाद से लगभग 5.6 करोड़ भारतीय प्रभावित हैं।

नेचर मेडिसिन जर्नल में भारत सहित 154 देशों में डिप्रेशन के आर्थिक बोझ पर स्टडी वर्ल्ड बैंक और जीबीडी 2021 के आंकड़ों का उपयोग कर स्टडी की गई

दुनियाभर में अभी 12 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक बोझ

नई दिल्ली, एजेंसी। अवसाद का बढ़ता बोझ भारत सहित दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। कैलिफोर्निया, हीडलबर्ग और ऑस्ट्रिया समेत कई देशों के शोधकर्ताओं की स्टडी के मुताबिक, अवसाद के कारण भारत को 2050 तक कुल 442.28 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा।

वैश्विक स्तर पर आर्थिक नुकसान वहीं, वैश्विक स्तर पर यह नुकसान 12 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे 2050 तक प्रति व्यक्ति औसतन 1,429 डॉलर का आर्थिक बोझ पड़ेगा।

अमेरिका, चीन पर सबसे अधिक बोझ शोधकर्ताओं ने भारत सहित 154 देशों पर अवसाद की वजह से पड़नेवाले आर्थिक बोझ का आकलन किया है। वर्ल्ड बैंक और जीबीडी 2021 के आंकड़ों का उपयोग कर यह अनुमान लगाया गया है।

आकलन के अनुसार सबसे अधिक बोझ अमेरिका पर है, अनुमान के मुताबिक 4087 अरब डॉलर का बोझ अमेरिका पर पड़ेगा। वहीं चीन पर 2072 अरब डॉलर और यूके पर 475 अरब डॉलर का बोझ पड़ेगा। प्रति व्यक्ति लागत के हिसाब से देखें तो स्विट्जरलैंड में यह लागत सबसे अधिक,लगभग 12251डॉलर है। यह शोध नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

अवसाद प्रमुख मानसिक बीमारी दुनिया भर में मानसिक विकारों के बोझ में अवसाद मुख्य कारण है, जिसे 'डिसेबिलिटी-एडजस्टेड लाइफ इयर्स'के जरिए मापा जाता है। अनुमान है कि 2023 में दुनिया भर में लगभग 32.2 करोड़ लोग अवसाद से जूझ रहे थे। कोविड-19 महामारी ने इस बोझ को और बढ़ा दिया। एक अध्ययन का अनुमान है कि महामारी के पहले साल में डिप्रेशन और एंग्जायटी (चिंता) के वैश्विक प्रसार में क्रमशः 27.6% और 25.6% की वृद्धि हुई। 31% बच्चों और किशोरों में भी अवसाद के लक्षण दिखे।

अर्थव्यवस्था को नुकसान कैसे अवसाद की वजह से लेबर फोर्स में भागीदारी, काम पर होने के बावजूद मन कहीं और रहने से उत्पादकता पर असर, आत्महत्या से मौतों की वजह से होनेवाले नुकसान इत्यादि का आकलन किया गया है। इसके अलावा, मरीज और उसके परिवार को डॉक्टर की फीस, थेरेपी, महंगी दवाओं और अस्पताल के चक्कर लगाने में अपनी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती है। सरकार को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों और सामाजिक सुरक्षा पर भारी बजट खर्च करना पड़ता है, जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर या शिक्षा में लग सकता था, वह बीमारी के प्रबंधन में चला जाता है।

भारत में लगभग 5.6 करोड़ अवसाद से पीड़ित अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 5.6 करोड़ लोग अवसाद का सामना कर रहे हैं। यदि इसमें चिंता और अन्य सामान्य मानसिक विकारों को भी जोड़ दिया जाए, तो भारत में लगभग 19.7 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। निमहंस की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग हर 20 में से 1 वयस्क अवसाद से पीड़ित है।

शोध की प्रमुख बातें -देश में अवसाद की वजह से हर साल अभी 14.55 अरब डॉलर का नुकसान

-2050 तक इसके बढ़कर 17 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान

-देश में प्रति व्यक्ति लागत 283 डॉलर होने का अनुमान

अवसाद की वजह से देशों को आर्थिक नुकसान(2025-2050 तक)

(कुछ प्रमुख देश)

देश आर्थिक नुकसान(डॉलर में)

अमेरिका 4087 अरब

चीन 2072 अरब

यूके 475 अरब

भारत 442 अरब

ऑस्ट्रेलिया 259.58 अरब

पाकिस्तान 58 अरब

ब्राजील 224.66 अरब