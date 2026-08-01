अग्निकांड में प्रभावित 34 किसानों को मिली आर्थिक सहायता
चित्रकूट में नवीन मंडी स्थल कर्वी में मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के तहत 20 किसानों को 151803 रुपये और मंडी समिति मऊ क्षेत्र के 14 किसानों को 229430 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। ये सभी किसान अग्निकांड के दौरान प्रभावित हुए थे।
चित्रकूट। नवीन मंडी स्थल कर्वी में मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के तहत राजापुर क्षेत्र के 20 किसानों को 151803 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। यह सभी किसान अग्निकांड के दौरान प्रभावित हुए थे। इसी तरह मंडी समिति मऊ क्षेत्र के 14 किसानों को भी 229430 की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई।
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