पीपीपी मॉडल पर संवरेंगे ककोलत व नवादा के जलाशय, इको-टूरिज्म को मिलेगी नई उड़ान

नवादा जिले के ककोलत जलप्रपात और चार प्रमुख जलाशयों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।

नवादा जिले के पर्यटन मानचित्र पर जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जिले के चार प्रमुख जलाशयों के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत इको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। बिहार राज्य इको-टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी (बीईटीडीएस) की देखरेख में इन परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण करते हुए पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। ककोलत जलप्रपात का हाल ही में बीईटीडीएस द्वारा चयन किया गया है। इससे पूर्व वन विभाग की अनुशंसा पर जिले के चार जलाशयों का चयन इको-टूरिज्म परियोजना के लिए किया गया था। इनमें जिले के रजौली प्रखंड का जॉब जलाशय, कौआकोल प्रखंड का ताराकोल डैम, रजौली का फुलवरिया जलाशय तथा गोविन्दपुर का कोल महादेव डैम शामिल हैं।

पर्यटन परियोजना के विकास समग्र पर्यटन परियोजना के रूप में विकास ककोलत जलप्रपात को पहली बार एक समग्र पर्यटन परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में जिप लाइन, जिप साइक्लिंग तथा अन्य साहसिक गतिविधियों की शुरुआत होगी। इसके साथ ही पर्यटकों के रात्रि विश्राम के लिए आधुनिक कॉटेज बनाए जाएंगे, ताकि पर्यटक एक दिन के बजाय अधिक समय तक यहां ठहर सकें। इसके लिए ककोलत नाका के बाहर उपयुक्त भूमि चिह्नित कर ली गई है। परियोजना के तहत ककोलत में पर्यटक सुविधा केंद्र, आकर्षक लैंडस्केपिंग, बैठने की व्यवस्था, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, पार्किंग, शौचालय और अन्य आधारभूत सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। वन विभाग का मानना है कि इन सुविधाओं के विकसित होने के बाद ककोलत न केवल बिहार बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी अलग पहचान बना सकेगा।

आधारभूत विकास कार्य ड्रेनेज सिस्टम, कैनाल व सुरक्षा दीवार तैयार ककोलत में पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण आधारभूत विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। बारिश के पानी की निकासी के लिए आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, कैनाल और सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया गया है। पहले भारी बारिश के दौरान जलभराव होने से पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित होती थी और कई बार ककोलत को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ता था। नई व्यवस्था के बाद वर्षा का पानी तेजी से बाहर निकल रहा है और जलभराव की समस्या करीब-करीब समाप्त हो चुकी है। मुख्य जलकुंड का भी जीर्णोद्धार कराया गया है। लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से कुंड का सौंदर्यीकरण और सुरक्षा कार्य किए गए हैं। कुंड में आधुनिक टाइल्स लगाई लगाया जाना है, जिससे इसकी सुंदरता बढ़ने के साथ-साथ पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

वेंडिंग जोन में सुधार वेंडिंग जोन को मिला नया स्वरूप ककोलत के वेंडिंग जोन में दुकानों के सामने 60 आधुनिक शेड बनाए गए हैं। मेटल पफ तकनीक से निर्मित इन शेडों में दो स्टील शीटों के बीच हाई-डेंसिटी फोम का उपयोग किया गया है, जिससे गर्मी का प्रभाव कम रहता है। पहले दुकानदार अस्थायी पंडाल लगाते थे, जिससे वेंडिंग जोन की सुंदरता प्रभावित होती थी। अब स्थायी शेड बनने से पर्यटकों को हर मौसम में सुविधा मिलेगी और पूरा क्षेत्र अधिक व्यवस्थित एवं आकर्षक दिखाई देगा।

जलाशयों का सर्वेक्षण फुलवरिया और कोल महादेव का सर्वे वन विभाग द्वारा जिले के जलाशयों को इको-टूरिज्म के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। विभाग के कंसल्टेंट कपूर एंड संस ने हाल ही में वन विभाग के वन प्रमंडल पदाधिकारी के साथ रजौली के फुलवरिया डैम तथा गोविन्दपुर के कोल महादेव डैम का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पर्यटन की संभावनाओं, उपलब्ध भूमि, पहुंच मार्ग, प्राकृतिक वातावरण तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का आकलन किया गया। इसी के आधार पर प्री-प्रोजेक्ट रिपोर्ट (पीपीआर) तैयार की जाएगी। प्रथम चरण में इन दोनों जलाशयों पर वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग, आधुनिक कॉटेज, होटल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, बच्चों के मनोरंजन क्षेत्र तथा प्रकृति भ्रमण के लिए विशेष सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इसके लिए लगभग 20 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया आधार पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद नवादा जिले में पर्यटन गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे होटल, परिवहन, स्थानीय हस्तशिल्प, खाद्य व्यवसाय और अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन से स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार ने बिहार के 29 बड़े और 10 छोटे जलाशयों को इको-टूरिज्म विकास के लिए चयनित किया है। इनमें नवादा के चार जलाशयों का शामिल होना जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यदि योजनाएं समयबद्ध ढंग से पूरी होती हैं तो आने वाले वर्षों में नवादा बिहार के प्रमुख इको-टूरिज्म गंतव्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है।

विकास की योजना वर्जन ककोलत का पीपीपी मोड में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड से विकास होगा। हाल ही में इसका चयन किया गया है। इसके अलावा दो जलाशयों, रजौली का फुलवरिया व गोविन्दपुर के कोल महादेव का हाल ही में वन विभाग की कसंलटेंट द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है। प्रिलिमनरी प्रोजेक्टेड रिपोर्ट (पीपीआर) सरकार को दिया जाएगा। इसके बाद इन्वेर्स्टस मीट कर उनकी सहमति अनुरूप फाइनल डीपीआर तैयार किया जाएगा। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार टेंडर आदि की प्रक्रिया करायाी जाएगा। ----- वन प्रमंडल पदाधिकारी, श्रेष्ठ कुमार कृष्णा। (नवादा से अरविन्द कुमार रवि)