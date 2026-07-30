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ईको-फ्रेंडली रंगोली से बच्चों ने किया सावन महोत्सव का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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श्रावण माह के पहले दिन, सिराथू ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय जानकीपुर में बच्चों ने ईको-फ्रेंडली रंगोली बनाकर सावन महोत्सव का मनाया। शिक्षिका डॉ. शालिनी सिंह के निर्देशन में बच्चों ने प्राकृतिक सामग्री से रंगोलियां बनाई, जिससे उनकी रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण की भावना को बढ़ावा मिला।

ईको-फ्रेंडली रंगोली से बच्चों ने किया सावन महोत्सव का स्वागत
ईको-फ्रेंडली रंगोली से बच्चों ने किया सावन महोत्सव का स्वागत

पावन श्रावण मास के प्रथम दिन गुरुवार को सिराथू ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय जानकीपुर में बच्चों ने ईको-फ्रेंडली रंगोली बनाकर सावन महोत्सव का उल्लासपूर्वक स्वागत किया। विद्यालय की शिक्षिका डॉ. शालिनी सिंह के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने प्राकृतिक एवं पर्यावरण-अनुकूल सामग्री से आकर्षक रंगोलियां तैयार कर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। काय्रक्रम के दौरान डॉ. शालिनी सिंह ने बच्चों को सावन रंगोली बनाने की विधि सिखाई। उन्होंने बताया कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना है। इस पूरे माह शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना, जलाभिषेक और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। सावन का महीना प्रकृति के सौंदर्य, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है।

ऐसे में प्राकृतिक रंगों और पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का उपयोग हमारी संस्कृति और प्रकृति, दोनों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। विद्यालय परिसर बच्चों की रंग-बिरंगी कलाकृतियों से आकर्षक नजर आया। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मकता, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता तथा सामूहिक सहभागिता की भावना का भी विकास हुआ। विद्यालय परिवार ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया।

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