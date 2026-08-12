टेक्निकल डायरेक्टर पहुंचे चितरा, कोलियरी का लिया जायजा

ईसीएल मुख्यालय के निदेशक तकनीकी चितरंजन कुमार ने एसपी माइंस चितरा कोलियरी का दौरा किया। उन्होंने कोलियरी के नक्शे का अध्ययन करते हुए उत्पादन लक्ष्य और तकनीकी दक्षता पर जोर दिया। निदेशक ने विभिन्न खदानों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुरक्षा नियमों के पालन की हिदायत दी। यह निरीक्षण कोलियरी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

चितरा, प्रतिनिधि। ईसीएल मुख्यालय के निदेशक तकनीकी चितरंजन कुमार मंगलवार शाम तकनीकी सचिव बीपी सिंह के साथ एसपी माइंस चितरा कोलियरी पहुंचे। उनके आगमन पर दमगढ़ा खदान अवस्थित व्यू प्वाइंट पर क्षेत्रीय महाप्रबंधक मदन मोहन कुमार ने निदेशक तकनीकी चितरंजन कुमार का, जबकि महाप्रबंधक खनन उमेश प्रसाद चौधरी ने तकनीकी सचिव बीपी सिंह का बुके भेंट कर स्वागत किया।

निरीक्षण का उद्देश्य उसके बाद निदेशक तकनीकी ने व्यू प्वाइंट से कोलियरी के विस्तृत क्षेत्र का अवलोकन किया। उन्होंने कोलियरी के नक्शे का बारीकी से अध्ययन करते हुए वर्तमान कोयला उत्पादन, खनन गतिविधियों, परियोजना की प्रगति तथा कोलियरी के विकास व विस्तार की संभावनाओं की जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान उन्होंने उत्पादन लक्ष्य को गति देने के साथ खनन कार्यों में तकनीकी दक्षता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया।

क्षेत्रीय निरीक्षण निदेशक ने तुलसीडाबर खदान, खून खदान समेत विभिन्न खनन क्षेत्रों का भी स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर चल रही खनन गतिविधियों, मशीनरी के उपयोग, उत्पादन व्यवस्था तथा परियोजना से जुड़े अन्य तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों को खनन कार्यों में बेहतर समन्वय के साथ उत्पादन क्षमता बढ़ाने, सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने तथा कोलियरी के विकास से जुड़े कार्यों में तेजी लाने कहा। तकनीकी निदेशक के निरीक्षण को चितरा कोलियरी के उत्पादन व विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मौजूद अधिकारी मौके पर एपीएम आशीष मिश्रा, अभिकर्ता प्रभात कुमार, सिविल अभियंता सिद्धार्थ मजूमदार, एमपीसीडी अनुपम दत्ता, माइनिंग इंचार्ज बीपी दास, मैनेजर राजकुमार, राहुल चौधरी, आउटसोर्सिंग कंपनी के अभिषेक राठी, कल्याण अधिकारी, सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद इम्तियाज समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।